美國土安全部警告 俄國藉批評郵寄投票影響美總統大選制度

美國國土安全部3日流出一份公告，稱俄羅斯會透過批評郵寄投票制度來破壞選民信心，藉此影響美國總統大選投票程序。（美聯社）

2020-09-04 15:39:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數2個月的時間，郵寄投票成為焦點，這項行之有年的作法近期受到美國總統川普大肆批評，稱郵寄投票容易出現舞弊，而美國國土安全部（DHS）3日流出一份公告，提醒美國民眾俄羅斯可能透過媒體宣傳美國郵寄投票制度容易舞弊的論述，以此破壞美國選民信心，試圖影響美國大選的投票程序。

據《路透》報導，美國國土安全部情報分析辦公室3日流出一份「僅供官方使用」的公告，警告美國民眾俄羅斯「很有可能會加大對美國郵寄投票的惡意批評，降低公眾在疫情期間對選舉程序的信任，藉此改變投票程序」。

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《路透》指出，對此份公告，美國國土安全部並未提出立即回應，而美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff ）則表示，這份公告證實了俄羅斯支持美國總統川普言論，渲染對郵寄投票的錯誤論述，共同詆毀美國的郵寄投票制度。

這份公告指稱，8月中旬，俄羅斯官媒及網站開始大肆批評美國郵寄投票，宣稱「不合格的選民會因為過時選民民冊而拿到郵寄選票，不僅會留下大量不明的選票，選票也很容易就遭受竄改」。

公告還說，俄國從3月開始就在尋求破壞郵寄投票程序的機會，不停指控這有很大的機率出現舞弊行為，除此之外，俄國還將透過製造美國選舉制度腐敗、外國惡性干預的議題來破壞公眾對大選的信任度。

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