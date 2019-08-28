備戰2020大選！Facebook加強美國政治廣告規範

2019-08-28 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕網路巨擘Facebook今（28）日宣布將加強旗下所有社群平台在美國「政治廣告」的規範，以平息近年來所爆發的隱私、政治爭議，為美國2020總統大選作足「假消息、假新聞」預防。

據《路透》報導 ，未來在Facebook下政治廣告的美國團體，若擁有任何政府證明，將可以選擇加上「受認證組織」的標章。此外，所有涉及政治、社會議題的廣告方都必須提供聯絡方式，無論他們是否追求上述標記。

報導指出，廣告方必須在今年10月中旬以前，接受所有新條款，否則Facebook將終止合作，下架所有不符新規定的廣告。

據悉，自從美國政府開始調查俄羅斯利用社群媒體介入2016大選以來，Facebook從去年起在全球逐步推出「廣告透明度工具」。

去年5月起，Facebook更要求下政治廣告的團體放上「由（團體名）付費提供」的免責聲明，但濫用假名、空殼團體的情況頻傳。對此，Facebook產品經理雪夫（Sarah Schiff）表示：「我們確實看到許多濫用免責聲明的證據，所以這（新規定）就是我們企圖加強實踐的方法。」

未來美國廣告方若想獲得「受認證組織」標章，必須提供美國聯邦選委會的編號、稅務機關核可的組織編號或政府網域的官方信箱。Facebook仍持續修訂其政治廣告的政策和規範，在世界各國都有所不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法