假新聞哪來的？美智庫研究：俄國情報局疑為幕後黑手

2019-06-23 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（Digital Forensic ResearchLab）近日發佈了有關不實消息的研究報告。報告中指出，以目前的證據研判，很有可能是俄羅斯情報局所為。

綜合媒體報導，去年美國期中選舉前，有網路用戶偽造了美國參議員盧比歐（Marco Antonio Rubio）的推文，並聲稱英國的情報單位打算破壞共和黨候選人的競選活動。而就在上個月臉書關閉了16個散布假訊息的俄國帳號後，該智庫發現，其中便有一個帳號反覆的散佈該不實消息。而該不實消息後來也被由俄國官方支持的網路媒體「RT」所報導。

報告指出，以去年8月網路上流傳的不實消息－「反脫歐者意圖謀害外交大臣的強生（Boris Johnson）」為例。有心人士偽造了一封西班牙外長波瑞爾（Josep Borrell）給國會議員的信，並透過聲稱自己是西班牙高階官員的臉書假帳號散佈。報導指出，偽造信件上頭還蓋有官方印鑑試圖以假亂真，但由於西班牙文不甚道地甚至還拼錯了波瑞爾的名字，而遭到識破。而這項行動的參與者也散播了其他對莫斯科當局有利的不實資訊。

研究報告指出，俄羅斯還會在社群媒體上，使用相關政治人物的真實照片和身分資料，建立各國政治人物的假粉絲專頁，甚至轉貼分享真新聞、真文章。智庫研究人員發現，這些不實消息的傳播管道有它遵循的模式。這些不實消息會先被發佈在一個相對小眾的網站上，然後透過社交平台用戶的分享達成進一步的擴散。該研究報告指出，近5年來，俄羅斯會使用6種語言在臉書、推特等30個網路平台上散佈不實消息。

該智庫的研究員尼莫（Ben Nimmo）認為，這是蘇聯和俄羅斯情報單位所使用的典型手法，他們的目標包括誤導和弱化對手、製造混亂局勢、影響國際議題決策和他國輿論等。

該研究報告表示，從散佈不實消息的規模以及複雜度來研判，這些行動的後面是有資源充足的勢力所支持的，並且很可能是情報操作。該報告指出，以目前的證據研判，這些不實資訊很可能是出自俄羅斯情報局之手。

美國「有限電視新聞網」22日在報導該研究報告的相關新聞時指出，克里姆林宮經常否認干涉他國內政，並否認任何國家參與2016年總統大選的干涉。

美國智庫表示，有來自俄國的用戶在網路上假藉盧比歐的名義散佈不實消息。（路透）

美國智庫表示，去年俄國在網路上散播「反脫歐者意圖謀害外交大臣的強生」的不實消息。（路透）

報告中指出，俄國會使用6種語言在臉書、推特等30個網路平台上散佈這些不實消息。（圖擷取自Digital Forensic ResearchLab）

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