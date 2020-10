2020/10/01 20:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普昨(30)日在推特轉發一則推文,內容為一篇引述科學家研究,表示麥當勞薯條添加的化學物質,可以治療禿頭的報導。對此,川普在推特內容寫:「難怪我從不掉頭髮!」

川普昨天在推特轉貼錢白宮新聞秘書佛萊雪(Ari Fleischer)2年前的一篇推文,該貼文中媒體於2018年引述日本科學家研究指出,麥當勞薯條中發現一種化學物質可能可以治療禿頭。科學家指出,麥當勞薯條加入的這種物質是為了阻止油起泡,而當他們將這種物質用在老鼠身上測試時,發現老鼠會重新長毛。不過,禿頭的佛萊雪當時轉貼報導時表示:「這根本沒用!」

請繼續往下閱讀...

對此,從不掩飾自己熱愛速食的川普,轉貼該貼文時則表示,「難怪我從來不會掉頭髮!」意指自己沒有禿頭的原因,全拜愛吃麥當勞薯條所賜。

No wonder I didn’t lose my hair! https://t.co/jBFE2OEhS2