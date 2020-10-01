研究：中資收購歐洲企業 背後常有政府影子

過去10年間，中國政府以股東身分，把手伸入中國公司收購歐洲各地企業的風潮中。（歐新社）

2020/10/01 13:19

〔中央社〕美國媒體引用一項研究報導，過去10年間，中國政府以股東身分，把手伸入中國公司收購歐洲各地企業的風潮中，而且經常是在層層疊疊的幕後運作。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述荷蘭顧問公司Datenna BV的新研究指出，自2010年起，中國在歐洲的650件投資案中，約40%高度或中度涉及中國國有或國家掌控的企業，其中有些是高科技公司。

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Datenna BV專門提供投資篩選及出口管制法規方面的服務，花了近4年建立企業所有權資料庫。分析師爬梳數以百萬計的中國企業註冊資料庫，得到上述結果。

Datenna BV發現，在許多歐洲企業合併案和收購案中，中國政府的影響力實際上隱藏在層層所有權、複雜的股權結構，以及由歐洲子公司出面執行的交易之後。

中國政府涉入這些案子的程度，凸顯歐洲政府缺乏一個像美國外來投資審查委員會（Cfius）那樣有力、積極的系統，可基於國家安全疑慮，擋下國際收購案。歐洲官員愈來愈擔心，歐洲企業會受制於外來影響力，喪失重要創新能力，尖端產業也蒙受侵害。

為彌補缺失，歐洲聯盟制定新規，將於10月11日生效，以預防外資帶來的潛在安全問題，中國正是頭號防範對象。

以中國由上而下的經濟模式來說，與政府有牽連的企業具有相當關鍵的地位，因為這些企業讓政府和中國共產黨得以在商界發揮極大影響力。西方國家政府及企業領袖長期批評中國公司掠奪及違反競爭規則，而這類行為背後常有國家給予的優惠補助措施撐腰。

如今，隨著北京對西方先進科技的胃口愈來愈大，令人擔心中國正收購歐洲的技術知識、謀求迅速超越歐洲企業，因此中國政府支持的企業在國際上也面臨愈來愈嚴格的審視。

在美國、澳洲等地，中國的華為技術公司、中興通訊及開發影音應用程式TikTok的北京字節跳動公司（ByteDance）相繼成為政治爭議；多數歐洲政府原本不願像美國總統川普那樣對中國採取對立態度，此刻壓力也愈來愈大，必須有所行動。

多年來，中國政府涉入歐洲併購案一事，幾乎都不受審查。歐洲審計院（European Court of Auditors）9月在一份報告中就表示，有關中國直接投資的官方資訊「不及時…零碎不全」，審計官員特爾波姆（Annemie Turtelboom）更形容中資是「資料黑洞」。

歐盟去年公布一份外來直接投資的報告，內容提到，中國國有企業在2010年到2017年間，執行了57件收購案。

德國、法國及已脫離歐盟的英國近期都行使權力，擋下一些交易案。法國外貿銀行（Natixis）亞太地區首席經濟學者賈西亞-艾雷洛（Alicia Garcia-Herrero）指出，歐洲的投資審查機制比其他先進地區鬆散，根本是誘使中國覬覦歐洲科技。

一些追蹤中國在歐洲金流的私人研究員曾發現，以價值來看，公開的收購案中，超過半數背後有中國國有企業的影子，例如中國化工集團2015年收購義大利倍耐力集團（Pirelli & C.），明顯是國有企業所為，更不要說其他規模較小、未公開，以及由歐洲子公司出面收購、因而避開審查的交易。

Datenna BV發現，總的來說，2010年到2020年間，中國企業收購了650家歐洲公司；而中國政府對其中161家中國企業具有高度影響力。

然而中國設在歐盟的商會近期表示，國家涉入不算什麼問題，國營企業都是「獨立決策」。

數年前的歐元危機導致葡萄牙、希臘、義大利等南歐國家出售昂貴的基礎設施給中方，美國顧問公司榮鼎集團（Rhodium Group）發現，2010年到2020年上半年，中方在歐盟直接投資的1880億美元中，有56%來自國營企業。

近年，雖然因中國限制對外投資及歐洲對中資興趣降低，大筆中資開始減少，但與中國政府有牽連的企業，其股權結構通常很複雜，資金來源、涉及機構及層層所有權也很多，令人更難以判斷最終控制大權在誰手中。

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