發賀電祝賀中共建政週年 金正恩批「敵對勢力」抹黑

北韓領導人金正恩。（美聯社資料照）

2020/10/01 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕近來是中共建政71週年慶祝活動，北韓領導人金正恩向中國領導人習近平致上賀電，並批評「敵對勢力」的抹黑打壓。

《韓聯社》報導，金正恩在賀電中表示，願意與習近平一起為鞏固中國與北韓關係做出努力，並稱在維護和發展社會主義偉業的道路上，北韓將與中國同行。報導指出，金正恩還批評「敵對勢力」對中國變本加厲的抹黑打壓，無法否定中國社會主義取得的成果。報導表示，金正恩是針對美中衝突做出上述評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法