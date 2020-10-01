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    發賀電祝賀中共建政週年 金正恩批「敵對勢力」抹黑

    北韓領導人金正恩。（美聯社資料照）

    北韓領導人金正恩。（美聯社資料照）

    2020/10/01 11:31

    〔即時新聞／綜合報導〕近來是中共建政71週年慶祝活動，北韓領導人金正恩向中國領導人習近平致上賀電，並批評「敵對勢力」的抹黑打壓。

    《韓聯社》報導，金正恩在賀電中表示，願意與習近平一起為鞏固中國與北韓關係做出努力，並稱在維護和發展社會主義偉業的道路上，北韓將與中國同行。報導指出，金正恩還批評「敵對勢力」對中國變本加厲的抹黑打壓，無法否定中國社會主義取得的成果。報導表示，金正恩是針對美中衝突做出上述評論。

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