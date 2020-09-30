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    返美前「繞一下」 B-1B轟炸機飛越台灣東北方海域

    2020/09/30 18:33
    美國10日派出4架B-1B轟炸機從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地 （Ellsworth Air Force Base）前往關島。（圖取自美國空軍）

    美國10日派出4架B-1B轟炸機從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地 （Ellsworth Air Force Base）前往關島。（圖取自美國空軍）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國28日宣布在4大海域進行軍事演習，美軍今（30日）派出2架B-1B槍騎兵轟炸機從關島出發，往台灣方向飛行，抵達我國東北方海域後往日韓飛去，途經太平洋北部返回美國本土。

    美國太平洋空軍官網10日指出，4架隸屬於南達科他州埃爾斯沃思空軍基地 （Ellsworth Air Force Base）第34轟炸中隊的B-1B槍騎兵戰略轟炸機，10日起飛並於11日抵達關島安德森空軍基地，參與「轟炸機特遣隊」任務，該任務是用來支持太平洋空軍與盟國，和夥伴、聯合部隊一起進行訓練工作。

    「飛機守望」公布的飛行軌跡圖顯示，2架美國空軍B-1B轟炸機返回美國本土前，經過台灣東北方海域。（圖取自Aircraft Spots Twitter）

    「飛機守望」公布的飛行軌跡圖顯示，2架美國空軍B-1B轟炸機返回美國本土前，經過台灣東北方海域。（圖取自Aircraft Spots Twitter）

    記錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）今（30日）指出，2架美國空軍B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛後，一路朝西北方、台灣方向飛行，沿途經過菲律賓海、台灣東部海域，抵達台灣東北方海域。

    「飛機守望」公布的飛行軌跡圖顯示，2架美國空軍B-1B轟炸機接著貼近中國東海防空識別區往東北方飛去，飛越日韓之間的對馬海峽，繼續往日本海、鄂霍次克海、北太平洋前進，最後返抵美國本土，降落於南達科他州的埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth Air Force Base），總飛行里程數約18863公里。

    據了解，美方近期屢次派出B-1B轟炸機執行任務，25日2架美國空軍B-1B槍騎兵戰略轟炸機25日被發現從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛朝台灣方向前進，美國太平洋艦隊（United States Pacific Fleet）當天也在官網公布由該轟炸機領軍的雷根號航空母艦打擊群軍艦壯觀畫面。

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