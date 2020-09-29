為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    威嚇中國 印度邊境首度部署遠程巡弋飛彈

    印度自主研發的「無畏」亞音速巡弋飛彈。（YouTube影片擷圖）

    印度自主研發的「無畏」亞音速巡弋飛彈。（YouTube影片擷圖）

    2020/09/29 22:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕 中國和印度部隊7月以來在邊境拉達克加萬谷（Galwan Valley）數度爆發衝突，雙方均有士兵死傷，邊境情勢急速升溫之際，印媒29日報導，印軍為因應中國解放軍近日在拉達克的行動，已在拉達克東部的中印邊境實際控制線地區，首度部署了「無畏」（Nirbhay）遠程亞音速巡弋飛彈，射程達1000公里，可直接攻擊位於西藏的機場或導彈基地。

    據《今日印度》報導，這也是無畏巡弋飛彈研發7年來首次進行戰鬥部署，試圖以優勢軍事威嚇力量迫使中國退讓。

    無畏巡弋飛彈由印度國防研究與發展組織（DRDO）度自主研發，有能力對目標發動隱形攻擊，這意味著飛彈能夠在距離地面100公尺到4000公尺之間飛行，並在接敵前鎖定目標。

    另據《印度斯坦時報》報導，在6月發生拉達克衝突之後，中國解放軍西部戰區在西藏和新疆部署對峙了射程達2000公里的防空導彈和遠程導彈，印方部署的無畏巡弋飛彈鎖定的目標就是在西藏的機場與防空導彈。

    知情人士對該報稱，印度先前已經部署了超音速的布拉莫斯（Brahmos）巡弋飛彈，之後還會增加天空（Akash）中程防空導彈的部署。布拉莫斯是與俄羅斯合作開發，另2款導彈則是由DRDO所研發。

    除上述導彈外，印軍還部署了布拉莫斯超音速巡弋飛彈系統、藍天短程地對空導彈系統，以及大部分的運輸機隊和戰機，包括C130J運輸機、C17運輸機、蘇30戰鬥機、幻象2000戰機等，並稱會定期沿邊境實際控制線巡邏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度軍隊獲得授權！「解放軍若接近就開火」
    2020/09/26 18:50

    印度軍隊獲得授權！「解放軍若接近就開火」
    印媒：中國不僅想留人駐守邊界 還想架監視器
    2020/09/19 22:22

    印媒：中國不僅想留人駐守邊界 還想架監視器

    中華電信5G饗宴 獨家VR直播金鐘獎
    不認邊境衝突受重大傷亡 胡錫進稱：解放軍抓了很多印軍俘虜！
    2020/09/17 22:16

    不認邊境衝突受重大傷亡 胡錫進稱：解放軍抓了很多印軍俘虜！
    印度控中國德普桑平原集結兵力局勢更緊張
    2020/09/16 23:03

    印度控中國德普桑平原集結兵力局勢更緊張
    印媒：為爭取邊界談判籌碼 解放軍會再次入侵不丹
    2020/09/13 23:43

    印媒：為爭取邊界談判籌碼 解放軍會再次入侵不丹
    外長談和無效？中印雙方軍隊進入彼此「步槍射程」內
    2020/09/13 19:07

    外長談和無效？中印雙方軍隊進入彼此「步槍射程」內
    中印邊界械鬥畫面曝光！ 解放軍武器升級成「中世紀長柄刀」
    2020/09/09 14:12

    中印邊界械鬥畫面曝光！ 解放軍武器升級成「中世紀長柄刀」
    國際今日熱門
    陌生女子闖入 傳奇四分衛9個月大孫子險遭綁架
    2020/09/28 23:07

    陌生女子闖入 傳奇四分衛9個月大孫子險遭綁架

    美中21世紀新冷戰 德官員：歐美須團結對抗中國
    2020/09/29 00:02

    美中21世紀新冷戰 德官員：歐美須團結對抗中國

    香港雨傘運動6周年 羅冠聰：香港人奔向自由的重要一章
    2020/09/28 23:11

    香港雨傘運動6周年 羅冠聰：香港人奔向自由的重要一章

    因全身刺青讓學童作噩夢 法國男被禁止在幼兒園教書
    2020/09/28 23:30

    因全身刺青讓學童作噩夢 法國男被禁止在幼兒園教書

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播