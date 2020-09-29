威嚇中國 印度邊境首度部署遠程巡弋飛彈

印度自主研發的「無畏」亞音速巡弋飛彈。（YouTube影片擷圖）

2020/09/29 22:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕 中國和印度部隊7月以來在邊境拉達克加萬谷（Galwan Valley）數度爆發衝突，雙方均有士兵死傷，邊境情勢急速升溫之際，印媒29日報導，印軍為因應中國解放軍近日在拉達克的行動，已在拉達克東部的中印邊境實際控制線地區，首度部署了「無畏」（Nirbhay）遠程亞音速巡弋飛彈，射程達1000公里，可直接攻擊位於西藏的機場或導彈基地。

據《今日印度》報導，這也是無畏巡弋飛彈研發7年來首次進行戰鬥部署，試圖以優勢軍事威嚇力量迫使中國退讓。

請繼續往下閱讀...

無畏巡弋飛彈由印度國防研究與發展組織（DRDO）度自主研發，有能力對目標發動隱形攻擊，這意味著飛彈能夠在距離地面100公尺到4000公尺之間飛行，並在接敵前鎖定目標。

另據《印度斯坦時報》報導，在6月發生拉達克衝突之後，中國解放軍西部戰區在西藏和新疆部署對峙了射程達2000公里的防空導彈和遠程導彈，印方部署的無畏巡弋飛彈鎖定的目標就是在西藏的機場與防空導彈。

知情人士對該報稱，印度先前已經部署了超音速的布拉莫斯（Brahmos）巡弋飛彈，之後還會增加天空（Akash）中程防空導彈的部署。布拉莫斯是與俄羅斯合作開發，另2款導彈則是由DRDO所研發。

除上述導彈外，印軍還部署了布拉莫斯超音速巡弋飛彈系統、藍天短程地對空導彈系統，以及大部分的運輸機隊和戰機，包括C130J運輸機、C17運輸機、蘇30戰鬥機、幻象2000戰機等，並稱會定期沿邊境實際控制線巡邏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法