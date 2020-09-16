印度控中國德普桑平原集結兵力局勢更緊張

印中邊境衝突持續升溫，印度又指控中國最近在德普桑平原集結坦克、機械和炮兵部隊，可能導致局勢更緊張。（美聯社）

2020/09/16 23:03

〔中央社〕班公湖最近已成印度與中國部隊的新一波衝突點，過去10天雙方共發生4起開槍事件；印度又指控，中國最近在德普桑平原集結坦克、機械和炮兵部隊，可能導致局勢更緊張。

今日印度電視台（India Today TV）今天比對歐洲太空總署（ESA）7月和9月拍攝拉達克一帶的衛星圖片發現，中國人民解放軍在拉達克德普桑（Depsang）平原北部和陶貝奧迪（DaulatBegOldi）一帶正在集結兵力。

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印度軍方人士指出，中國在陶貝奧迪以東23公里的中印實際控制線中國那一側，興建了至少6個哨所；中國5月初起並在德普桑平原附近增援，部署包括T-90坦克軍團、機械化機動縱隊和大炮，8月又新增部署一個炮兵旅、野戰醫院、多部車載戰術通信干擾機。

印度陸軍獲知，中國在上述地區集結的部隊，是由新疆和田縣大紅柳灘的大型物流中心進行後勤支援。

印度軍方5月初起就已察覺中國解放軍在拉達克德普桑平原及陶貝奧迪一帶大量集結兵力，研判德普桑平原的局勢可能會升級。

中印部隊從8月底到9月初在班公湖（PangongTso）一帶，因爭奪戰略高地爆發多起衝突，消息人士說，過去10天在班公湖一帶已發生4起開槍事件，打破45年來雙方在中印實際控制線上不使用槍械的協議，讓班公湖成為新的中印衝突點；但中國在德普桑平原一帶集結兵力，很可能讓德普桑平原成為新的衝突點。

至於中共黨媒環球時報宣稱印度部隊後勤力量沒有充分準備，可能撐不過冬天。印度北方司令部今天發表聲明駁斥說，即使拉達克東部進入冬季，印度部隊也做好充分準備，有能力進行一場全面戰爭。

聲明指出，一旦中國形塑了開戰的條件，但他們將面對一支訓練有素、擁有更好應戰準備、充分整休及已強化心理建設的印度部隊。

印度北方司令部的聲明表示，與身心都經過戰鬥淬鍊的印度部隊相較，中國部隊成員多數來自城市地區，不習慣野外條件下的艱辛和長期部署。

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