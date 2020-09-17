不認邊境衝突受重大傷亡 胡錫進稱：解放軍抓了很多印軍俘虜！

中印邊境情勢緊張，先前兩國軍隊在加勒萬河谷爆發武力衝突，印軍有20名官兵因此喪生。（路透）

2020/09/17 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境情勢緊張，先前兩國軍隊在加勒萬河谷爆發武力衝突，印軍有20名官兵因此喪生，中國則拒絕透露傷亡人數，外傳死傷人數遠超過印軍。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進堅稱中國傷亡人數遠低於印度，且很多印度軍人還向解放軍投降變成俘虜。

胡錫進今（17）日晚間在微博PO文表示，根據他的了解，加勒萬河谷衝突當天，中國越界前往印軍處交涉，突然遭到毒手，才導致衝突。胡錫進稱，最初寡不敵眾時，有官兵奮戰到最後一口氣，不過無人遭俘虜。解放軍反擊後，印軍潰不成軍，有人掉下山摔死，有人掉到水中，還有很多人向解放軍投降，變成俘虜。

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胡表示，在班公湖北岸的衝突中，印軍也是先行占領高地，居高臨下向解放軍扔石頭，但解放軍硬衝高地，趕走印軍，現在也多點站位，形成優勢。胡還說，知情人士告訴他，現在邊境解放軍鬥志高昂，印軍根本不是敵手。最後，胡表示，要向解放軍一線官兵與外交人員、英勇的烈士英魂致敬。

不過，印度軍方說法和胡錫進並不相同。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）今日指控，中國和印度承諾以和平的方式解決邊境紛爭，但他們的言行與行為並不一致，印度軍隊一直克制動武，但中國卻一再挑釁。對於加勒萬河谷衝突，辛格則在先前就曾指出，雖印軍犧牲人數達20人，但印度對中國造成重大傷亡，中國傷亡人數至少要「翻倍」計算。

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