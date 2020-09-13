外長談和無效？中印雙方軍隊進入彼此「步槍射程」內

中印邊境軍事衝突持續數月。圖為行駛在拉達克地區公路上印度軍車。（美聯社檔案照）

2020/09/13 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）10日達成5點共識，包括兩軍應繼續對話，盡快脫離接觸，避免在邊境採取任何可能使事態升級的行動。但最新消息指出，兩國軍隊在斯潘谷爾山口（Spanggur Gap）一帶已進入彼此「步槍射程（rifle range）」範圍。

根據《印度亞洲通訊社》（IANS）報導，消息人士指稱，中國解放軍動員數千兵力，在拉達克地區（Ladakh）班公湖（Pangong Tso）南方的斯潘谷爾山口地帶部署，並配置坦克、榴彈砲等軍備。

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報導提到，一名印度官員說，為應對中國解放軍，印度軍隊也在斯潘谷爾山口進行部署，「兩國部隊都在槍支射擊範圍內」。消息人士稱，印方佔據制高點，地勢較高，可俯瞰中方佔領的陣地。

報導說，印度也發現，中國解放軍已經部署民兵部隊，以鞏固邊界前線，部隊成員來自當地的搏擊俱樂部成員、登山者、拳擊手等。

印度軍隊曾強調，如果中國軍隊採取挑釁性的軍事行動，印度軍隊將進行報復。

中國解放軍8月30日起在斯潘谷爾山口進行挑釁意味十足的軍事部署，因為印軍在班公湖南岸到熱欽山隘（Rechin La）和熱藏隘口（Rezang La）一帶所取得的戰略主導地位。

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