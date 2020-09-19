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    印媒：中國不僅想留人駐守邊界 還想架監視器

    據印度媒體報導，中國不僅想在邊境上派人駐守，還想架設監視器以監看印軍動向。。圖為中印邊境示意圖。（美聯社）

    據印度媒體報導，中國不僅想在邊境上派人駐守，還想架設監視器以監看印軍動向。。圖為中印邊境示意圖。（美聯社）

    2020/09/19 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕印媒報導，為解決中印邊境衝突與為下週舉行的雙方軍事指揮官會議做準備，由印度高級官員組成的中國研究小組（China Study Group，CSG），已於週五召開會議，討論相關局勢與應對措施。報導還稱，中國已提議讓50名解放軍駐留在班公錯湖（Pangong Tso）河岸，但印度已嚴正拒絕此要求。

    中國研究小組為印度對中政策的顧問組織，成員包括印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）、外交部長蘇杰（Subrahmanyam Jaishankar）、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）、陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）、情報局局長庫瑪爾（Arvind Kumar）等。

    《印度斯坦時報》報導，儘管中印雙方已在7月與9月時舉行過會談，商量雙邊撤軍事宜，但中國政府並不想要讓軍隊撤回到後方大本營，而是希望讓解放軍駐留在班公錯湖北岸，以突顯在這次衝突中，中國佔據了上風，並且，中國還想在某些地區佈置監視器，以掌握印軍動向。

    報導還稱，中國此次在邊境地區的擴張行動是北京方面為了實現中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor，CPEC）計畫的一部份；透過中巴經濟走廊，中國就能將阿富汗、中東以及非洲連接起來，形成一條物資與能源的供應路線，而隨著中巴經濟走廊的熱絡，中國就能更有效的控制新疆與西藏兩個自治區，同時也能取代連接印度洋與南海的麻六甲海峽航線；另外，巴基斯坦在中國的授意下，也打算將北部的吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地區正式升格成省，以擴大中巴經濟走廊的範圍。

    另一方面，中國也在積極拉攏印度的鄰國，由於目前中國已和巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡和緬甸建立了親密的關係，中國下一步很有可能會侵略不丹，已迫使不丹站到印度的對立面，如此一來，就會形成了一個針對印度的完美包圍網。

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