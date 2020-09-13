印媒：為爭取邊界談判籌碼 解放軍會再次入侵不丹

不丹的薩克滕野生動物保護區位置在中印兩大國間。（圖擷取自Google Map）

2020/09/13 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕印度媒體爆料，中國人民解放軍除了在南海與中印邊界活動外，近期更打算再次在不丹邊界處展開軍事行動。相關人士稱，中方此舉旨在為中國與不丹雙方第25輪的邊界談判爭取更多籌碼。

據《印度斯坦時報》報導，自2017年中印軍隊洞朗對峙事件後，中國迄今已派遣軍隊入侵不丹西部的5個地區；解放軍除了在佔領地區修建道路與軍事設施，還威嚇不丹牧民撤離該片區域，聲稱該處是​兩國的​新邊界。

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報導指出，儘管不丹派遣額外的不丹王軍應對解放軍的入侵，但印度仍然擔心不丹政府會屈於壓力，對中國做出任何國界更改的妥協；倘若不丹西部地區被解放軍掌控，印度連接東北部國土的重要通道「西里古里走廊」就隨時處在解放軍的槍口下，而東北部的8個邦也連帶有失守的風險。

中國野心不僅於此。今年6月，中方對不丹東部的薩克滕野生動物保護區（Sakteng Wildlife Sanctuary）提出領土主權異議。薩克滕保護區佔地約7萬5000公頃，鄰近中印雙方有主權爭議的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），因此中方此舉也會迫使印度加入領土紛爭中。

報導稱，中國外交部曾表示「中國與不丹之間的國界從來都沒有劃定，兩國在不丹西部、中部與東部的爭端由來已久」，此番言論讓不丹極為驚訝，因為在兩國長達36年的外交談判史中，該區域從未是談判的一環。而中國外交部的言論也說明中國在習近平的領導下，正在進行擴張主義。

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