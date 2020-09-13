為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印媒：為爭取邊界談判籌碼 解放軍會再次入侵不丹

    不丹的薩克滕野生動物保護區位置在中印兩大國間。（圖擷取自Google Map）

    不丹的薩克滕野生動物保護區位置在中印兩大國間。（圖擷取自Google Map）

    2020/09/13 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕印度媒體爆料，中國人民解放軍除了在南海與中印邊界活動外，近期更打算再次在不丹邊界處展開軍事行動。相關人士稱，中方此舉旨在為中國與不丹雙方第25輪的邊界談判爭取更多籌碼。

    《印度斯坦時報》報導，自2017年中印軍隊洞朗對峙事件後，中國迄今已派遣軍隊入侵不丹西部的5個地區；解放軍除了在佔領地區修建道路與軍事設施，還威嚇不丹牧民撤離該片區域，聲稱該處是​兩國的​新邊界。

    報導指出，儘管不丹派遣額外的不丹王軍應對解放軍的入侵，但印度仍然擔心不丹政府會屈於壓力，對中國做出任何國界更改的妥協；倘若不丹西部地區被解放軍掌控，印度連接東北部國土的重要通道「西里古里走廊」就隨時處在解放軍的槍口下，而東北部的8個邦也連帶有失守的風險。

    中國野心不僅於此。今年6月，中方對不丹東部的薩克滕野生動物保護區（Sakteng Wildlife Sanctuary）提出領土主權異議。薩克滕保護區佔地約7萬5000公頃，鄰近中印雙方有主權爭議的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），因此中方此舉也會迫使印度加入領土紛爭中。

    報導稱，中國外交部曾表示「中國與不丹之間的國界從來都沒有劃定，兩國在不丹西部、中部與東部的爭端由來已久」，此番言論讓不丹極為驚訝，因為在兩國長達36年的外交談判史中，該區域從未是談判的一環。而中國外交部的言論也說明中國在習近平的領導下，正在進行擴張主義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不滿美國公佈解放軍報告 中方反稱美國才是和平威脅
    2020/09/13 19:53

    不滿美國公佈解放軍報告 中方反稱美國才是和平威脅
    外長談和無效？中印雙方軍隊進入彼此「步槍射程」內
    2020/09/13 19:07

    外長談和無效？中印雙方軍隊進入彼此「步槍射程」內

    熱銷三萬保證　小休旅冠軍非他莫屬
    美國與馬爾地夫簽署國防協議 外媒：針對中國在印太蠢動
    2020/09/13 15:40

    美國與馬爾地夫簽署國防協議 外媒：針對中國在印太蠢動
    軍情動態》遏止中國擴張！ 美日澳韓在關島聯合軍演
    2020/09/12 21:52

    軍情動態》遏止中國擴張！ 美日澳韓在關島聯合軍演

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    軍情動態》中共高原演訓靠無人機配送自熱食品 諷刺印度部隊只能吃餅
    2020/09/12 14:09

    軍情動態》中共高原演訓靠無人機配送自熱食品 諷刺印度部隊只能吃餅
    國際今日熱門
    法國「黃背心」示威再起！警發射催淚瓦斯 超過200人被捕
    2020/09/13 00:19

    法國「黃背心」示威再起！警發射催淚瓦斯 超過200人被捕

    戰狼外交又受挫！王毅東協會議批美國 被越南外長洗臉
    2020/09/13 06:18

    戰狼外交又受挫！王毅東協會議批美國 被越南外長洗臉

    12港青返港恐面臨長年監禁！ 羅冠聰悲嘆：但那是最好結果
    2020/09/13 00:26

    12港青返港恐面臨長年監禁！ 羅冠聰悲嘆：但那是最好結果

    牛津武肺疫苗 恢復臨床試驗
    2020/09/13 00:48

    牛津武肺疫苗 恢復臨床試驗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播