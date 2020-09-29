喬治王子獲贈巨齒鯊牙齒化石 馬爾他喊有權收回又髮夾彎

英國王室喬治王子（左）日前收到一顆鯊魚牙齒化石，這是英國知名生物學家艾登堡在馬爾他度假時撿到的。（法新社）

2020/09/29 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室喬治王子日前收到一顆鯊魚牙齒化石，這是英國知名生物學家艾登堡（David Attenborough）在馬爾他度假時撿到的。馬爾他官員表明有權收回該化石後，隔天又髮夾彎，表示歡迎喬治保留這顆鯊魚牙齒化石。

綜合外媒報導，艾登堡上周末到肯辛頓宮與威廉王子一家見面時，送給喬治一顆他在1960年代於馬爾他度假時撿到的鯊魚牙齒化石，據信該化石有2300萬年歷史，是屬於已絕種的巨齒鯊（Megalodon）。

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一些馬爾他人認為，這顆鯊齒化石應該還給他們。文化部長埃雷拉（Jose Herrera）週一表示，他會著手進行收回化石的事情，但該計畫很快就擱淺了。

文化部發言人今日表示，「（我們）無意進一步處理此事」。他沒未對突然改變計畫做出任何解釋。

埃雷拉週一的發言也在社群網路上引起一些負面批評，有人指出，巨齒鯊的牙齒可以用不到50歐元（約新台幣1700元）的價格買到。

馬爾他3年前遭暗殺身亡揭弊女記者卡魯阿娜-加莉琪亞（Daphne Caruana Galizia）的兒子馬修（Matthew Caruana Galizia）在推特上表示，埃雷拉應發起反貪腐行動，而不是從孩子那裏拿走禮物。

英國知名生物學家艾登堡（左）上周末到肯辛頓宮與威廉王子一家見面時，送給喬治一顆他在1960年代於馬爾他度假時撿到的鯊魚牙齒化石。（法新社）

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