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    霸王龍化石「史丹」下月拍賣 價格上看2.3億

    世界上最完整的霸王龍化石之一「史丹」將於下個月在紐約拍賣，金額可能創下同類拍賣的最高紀錄。（美聯社）

    世界上最完整的霸王龍化石之一「史丹」將於下個月在紐約拍賣，金額可能創下同類拍賣的最高紀錄。（美聯社）

    2020/09/16 20:35

    〔即時新聞／綜合報導〕世界上最完整的霸王龍化石之一、被暱稱為「史丹」（Stan）的12公尺的暴龍標本，將於下個月在紐約拍賣，金額可能創下同類拍賣的最高紀錄。

    《法新社》報導，這具有188塊骨頭的霸王龍化石於1987年在南達科他州布法羅（Buffalo）附近被發現，該州黑山地質研究所（Black Hills Geological Research Institute）的考古學家花了3年多將它完整挖掘出土並重建。

    「史丹」的研究人員估計，牠死於約6000萬年前，年齡約20歲。這具骨骸出土後，被用於製作數十個複製品，給予渴望獲得霸王龍模型的博物館。

    第一個暴龍化石在1902年被發現後，目前世界上已發現約50個。佳士得拍賣行的希斯洛普（James Hyslop）說，那些化石大多沒有非常完整的骨架，「這是千載難逢的機會，能夠獲得如此完整霸王龍化石」。

    這次拍賣將於10月6日在紐約舉行，出價預期會落在600萬至800美元（約新台幣1.7億至2.3億元）之間，金額可能與霸王龍化石「蘇」（Sue）差不多，這副標本1997年拍賣時以840萬美元（約新台幣2.4億元）落槌。

    希斯洛普表示，「任何自然歷史博物館都會把他視為收藏的桂冠」。

    「史丹」名字源自首次發現牠的業餘古生物學家，這副化石今日起至10月21日在紐約佳士得總部展出，值得一提的是，牠的頭骨因為太重了，標本頭部放的是複製品，真品則擺在一旁。

    「史丹」的頭骨因為太重了，標本頭部放的是複製品，真品另外擺一旁。（美聯社）

    「史丹」的頭骨因為太重了，標本頭部放的是複製品，真品另外擺一旁。（美聯社）

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