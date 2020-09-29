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    痛失幼崽！狗媽媽竟「挖洞填墳、趴土哀悼」 網友全心碎

    菲律賓一隻狗媽媽親自為死去的寶寶挖洞埋葬。（圖擷取自推特）

    菲律賓一隻狗媽媽親自為死去的寶寶挖洞埋葬。（圖擷取自推特）

    2020/09/29 17:05

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓班詩蘭省（Pangasinan）一隻名叫貝蒂（Bettie）的狗媽媽失去自己心愛的幼崽後，仍試圖餵養、照顧小狗，發現小狗無法死而復生後，她竟用爪子挖了墳墓，溫柔放入小狗，並用口鼻撥土埋葬，最後躺臥在土堆上哀悼，充滿靈性的表現引發熱議，動物學家表示，狗會用和人類同樣的方式表達悲傷。

    根據《太陽報》報導，貝蒂的飼主萊尼·羅斯·埃萊瑪（Lenny Rose Ellema）於9月15日拍攝了這令人心碎的一幕，「我們從未教過牠這樣做，當牠去年第一次出現這種行為時，真的讓我們很驚訝」、「我們嘗試帶走死去的小狗，但牠不允許我們這麼做，因此我把牠們留在庭院，直到牠調適好心情，並將幼犬埋葬以後」。

    報導補充，埃萊瑪表示，貝蒂完成一系列的哀悼行為以後，過幾天便恢復正常，繼續悉心照顧其他存活的幼犬，根據美國犬業俱樂部（American Kennel Club）的說法，已有幾項研究證明，狗為他們的近親犬悲傷，動物行為學家瑪麗·伯奇（Mary Burch）博士也指出，「狗會用和人類同樣的方式表達悲傷」。

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