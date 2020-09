痛失幼崽！狗媽媽竟「挖洞填墳、趴土哀悼」 網友全心碎

2020/09/29 17:05

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓班詩蘭省(Pangasinan)一隻名叫貝蒂(Bettie)的狗媽媽失去自己心愛的幼崽後,仍試圖餵養、照顧小狗,發現小狗無法死而復生後,她竟用爪子挖了墳墓,溫柔放入小狗,並用口鼻撥土埋葬,最後躺臥在土堆上哀悼,充滿靈性的表現引發熱議,動物學家表示,狗會用和人類同樣的方式表達悲傷。

根據《太陽報》報導,貝蒂的飼主萊尼·羅斯·埃萊瑪(Lenny Rose Ellema)於9月15日拍攝了這令人心碎的一幕,「我們從未教過牠這樣做,當牠去年第一次出現這種行為時,真的讓我們很驚訝」、「我們嘗試帶走死去的小狗,但牠不允許我們這麼做,因此我把牠們留在庭院,直到牠調適好心情,並將幼犬埋葬以後」。

請繼續往下閱讀...

報導補充,埃萊瑪表示,貝蒂完成一系列的哀悼行為以後,過幾天便恢復正常,繼續悉心照顧其他存活的幼犬,根據美國犬業俱樂部(American Kennel Club)的說法,已有幾項研究證明,狗為他們的近親犬悲傷,動物行為學家瑪麗·伯奇(Mary Burch)博士也指出,「狗會用和人類同樣的方式表達悲傷」。

WATCH: This video shows a mother dog shoveling dirt into a grave, as she buries her dead puppy in Binmaley, Pangasinan on Wednesday.



Pet owner Lenny Rose Ellema said that her three-year-old Askal Bettie has lost a newborn for the third time. pic.twitter.com/Fwn5kRhaSG