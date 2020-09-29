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    軍情動態》瑞士新戰機採購計劃公投通過 同意票以50.2％勝出

    瑞士27日舉行公民投票，贊成汰換瑞是空軍戰機的人士以50.2%的些微優勢贏得勝利，圖為瑞是空軍F/A-18大黃蜂戰機。（路透）

    瑞士27日舉行公民投票，贊成汰換瑞是空軍戰機的人士以50.2%的些微優勢贏得勝利，圖為瑞是空軍F/A-18大黃蜂戰機。（路透）

    2020/09/29 14:57

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士27日舉行公民投票，尋求民眾許可通過價值近新台幣1856億元的新戰機採購案，以汰換老化的瑞士空軍機隊。投票結果出爐後，最終贊成汰換機隊的人士以50.2%的些微優勢贏得勝，也代表著瑞士空軍的的主力戰鬥機F-5E戰機（Tiger）及F/A-18C大黃蜂戰機（Hornet）終於要退役了。

    《Defense World》報導，這次的換機公投是瑞士30年來第3次，未汰換老化機隊，瑞士政府約莫在4年前展開空軍現代化計畫，國會多數贊成通過約64億美元（約為新台幣1856億元）預算，在2030年採購最多40架全新戰機，至於目前會是哪款尚未確定，共有4家公司競標，目前美國、法國及德國都已入選。

    《Defense World》指出，27日投票通過後，預期瑞是空軍將會維持原本的採購計畫，在2022年簽署合約，2025年展開交付作業，預計將採購40架，競標公司包含洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、波音公司（Boeing）、達梭公司（Dassault Aviation）及空中巴士公司（ Airbus）。

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