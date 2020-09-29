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    軍情動態》高加索衝突持續 亞美尼亞公佈炸毀亞塞拜然戰車影片

    高加索衝突持續，亞美尼亞軍方近日公佈一段影片，稱成功炸毀亞塞拜然BMP-3步兵戰車，圖為亞美尼亞軍方公佈影片片段。（截取自亞美尼亞軍方）

    高加索衝突持續，亞美尼亞軍方近日公佈一段影片，稱成功炸毀亞塞拜然BMP-3步兵戰車，圖為亞美尼亞軍方公佈影片片段。（截取自亞美尼亞軍方）

    2020/09/29 09:57

    〔即時新聞／綜合報導〕高加索衝突持續，亞美尼亞軍方近日公佈一段影片，稱成功炸毀亞塞拜然步兵戰車，而亞塞拜然政府亦不甘示弱，稱將在「接觸線」發動反擊，以報復亞美尼亞大規模襲擊軍人及平民的行為，更誓言擊潰亞美尼亞軍隊，為死去的軍人及平民報仇。

    《Defence Blog》報導，亞美尼亞國防部27日公佈一段影片，稱是亞塞拜然步兵戰車及軍用卡車車隊在爭議地區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）遭到致命攻擊的影片，部分消息來源指稱，影片內容為亞塞拜然車隊BMP-3步兵戰車在路上欲通過損毀亞美尼亞軍用卡車阻擋路段時，遭到襲擊。

    《Defence Blog》指出，在衝突不斷升溫的情況下，雙方政府都已通報派出戰車、軍用直升機及大砲應戰。亞塞拜然國防部當天稍早則指控，亞美尼亞軍對其軍人及「平民」發動了大規模攻擊，而亞塞拜然亦不甘示弱在「接觸線」策動反擊。

    亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）宣佈，會為亞塞拜然喪生的平民及軍人復仇，同時，亞塞拜然也會捍衛其領土，在對全國民眾播送的電視中，阿利耶夫誓言擊潰亞美尼亞軍隊，他說，「我們是正義之師，終將贏得勝利」。

    亞塞拜然步兵戰車遭擊毀影片：

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