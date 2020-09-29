軍情動態》瞄準出口市場 伊朗公佈2款全新武器

瞄準出口市場，伊朗近期公佈2款新武器，1款為空對地Fadak火箭彈，另外1款則為射程700公里的Zolfaqar Basir彈道飛彈，圖為伊朗8月發射彈道飛彈畫面。（歐新社）

2020/09/29 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕瞄準出口市場，伊朗近期公佈2款新武器，1款為空對地Fadak火箭彈，另外1款則為射程700公里的Zolfaqar Basir彈道飛彈。伊朗一直在向敘利亞、其他中東地區國家與非洲國家「免費」提供武器，如下個月聯合國制裁措施到期，伊朗希望能成為武器出口國。

據《Defense World》報導，這些武器現在正在德黑蘭的「國家航太公園」（National Aerospace Park）展出，是伊斯蘭革命衛隊27日開幕的常設展覽中心。新型的Fadak導引火箭將配備在Su-22戰機上，先前德黑蘭受到蘇聯製S-8火箭彈啟發，打造出Fadak 80毫米火箭彈，而這次的最新版則是空對地版本，能夠進行導引目標。

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Fadak火箭彈重11至16公斤，以每秒700公尺速度飛行，打擊範圍約在2至4公里。另1款伊朗公佈的則是Zolfaqar Basir彈道飛彈，射程達700公里，距離為伊朗前1款飛彈的2倍以上，彈頭配有光學尋標器，地對地版本的Zolfaqar飛彈射程為750公里，伊朗媒體先前報導，今年1月就是用這款飛彈襲擊伊拉克西部的美軍艾因阿薩德基地（Ain al-Assad airbase）。

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