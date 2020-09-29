好萊塢男星徵求「台灣人臉照」 網友捕獲「野生潘孟安」！

喬瑟夫高登李維近期在自創藝術平台多次對外公開徵求台灣照片，向世界介紹台灣之美。（歐新社）

2020/09/29 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）日前曾在網路公開徵求來自台灣的照片製作特別短片，並在9月11日釋出名為「Lost in Taiwan」的短片，介紹台灣各種獨特美麗的人文風貌。而今日喬瑟夫高登李維再次在臉書公開徵求各種「台灣人臉照」，並啟動名為「Faces of Taiwan」的計劃，吸引許多網友共襄盛舉，屏東縣長潘孟安也火速留言貼照片。

喬瑟夫高登李維稍早在臉書粉專表示，一個名為「Faces of Taiwan」的新計劃已經上線，對外公開徵求「台灣人面孔」的照片，若想提供照片者可到他所創建的藝術創作平台「hitRECord」上傳照片。喬瑟夫高登李維也提到，他十分期待這項新計劃。

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許多網友響應喬瑟夫高登李維的號召，紛紛前往該平台及臉書留言並上傳照片，屏東縣長潘孟安也上傳了他在屏東縣立圖書館前的照片，潘孟安在留言表示感謝喬瑟夫高登李維，而每一個台灣人的面容都十分和藹。

潘孟安在臉書驚喜現身留言吸引許多網友注意，紛紛留言：「野生屏東縣長！」、「縣長這車速太快～」、「安安縣長無所不在啊！」潘孟安也留言回覆網友：「大家安安，是我本人無誤， 謝謝 Joseph Gordon-Levitt 讓全世界看見台灣的美。」

喬瑟夫高登李維啟動名為「Faces of Taiwan」的新計劃。（圖擷取自Joseph Gordon-Levitt臉書粉絲專頁）

潘孟安在臉書驚喜現身留言吸引許多網友注意。（圖擷取自Joseph Gordon-Levitt臉書粉絲專頁）

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