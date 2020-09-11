好萊塢男星盛讚台灣獨特風貌 網友推爆：我以台灣為傲

好萊塢男星喬瑟夫高登李維（右）今（11）日釋出「Lost in Taiwan」短片，引起廣大迴響。（底圖法新社，小圖擷取自臉書＿Joseph Gordon-Levitt，本報合成）

2020/09/11 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕曾在《全面啟動》、《戀夏500日》等賣座大片演出的好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）上月24日公開徵求來自台灣的照片，製作一項特別短片計畫。而喬瑟夫高登李維於今（11）日釋出名為「Lost in Taiwan」的短片，介紹台灣各種獨特美麗的人文風貌。對此，喬瑟夫盛讚短片成果令人驚艷，而觸動人心之餘更深具啟發性。影片一出，引起網友熱烈的共鳴，以及全球網友的廣大迴響。

喬瑟夫高登李維今日在其創建的藝術創作平台「hitRECord」臉書專頁上發表「Lost in Taiwan」短片，該短片集結了超過150位創作者的文案、音樂與攝影作品，分享台灣的各種令旅客流連忘返的美景與人文風貌。

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影片中，出現各種台灣人熟悉的場景，鄉村的水稻田、人們祭祀燒香的寺廟、台北101、貓纜、九份老街，馬路上擁擠的「機車潮」，以及各種台灣小吃，如芒果剉冰、珍珠奶茶，還有東部翠綠而高聳的山脈被大海環繞。

短片旁白以問句「想到台灣時，腦中浮現出什麼？」提問，由企劃領導人@emilyliv彙整了35名來自台灣人撰寫投稿的文案。其中，有名台灣人表示，台灣這塊土地，形塑了台灣人的自我認同，台灣是一座充滿自由意志，並彰顯了人性光輝的島嶼，更是台灣人的家。

此外，短片也提到了台灣人對政治的積極參與，以及台灣人那得來不易並引以為傲的民主與自由，並講述了台灣人見證了台灣這塊土地經歷了各種外國政權的更迭，許多台灣人的故事也隨著掌權者的敘事立場而被更改，甚至被遺忘，以及台灣人在國民黨威權下所失落的母語。

短片也提到了台灣令全世界矚目的防疫成就，以及台灣人敦厚溫暖、謙恭有禮，而樂於助人，但同時也勇於表達自己的意志。

對此，喬瑟夫高登李維也在自己的臉書直呼，「你們的熱情令我十分驚豔佩服，更深深感動，因此我想要跟每位參與者致謝。你們的創意與才華充滿激勵與啟發性。」

影片一出，網友湧入感動致謝，紛紛直呼「我以台灣為傲」、「歡迎你來我們的家鄉玩」、「謝謝你介紹了我的祖國台灣」；國外網友也紛紛驚嘆直呼，「等不及再去台灣觀光了」、「謝謝介紹台灣，我很快就會去拜訪」、「太美了（Fantastic）」、「很讚的作品」。

「Lost in Taiwan」短片

好萊塢男星喬瑟夫高登李維（圖左）上月24日公開徵求來自台灣的照片，以製作一項特別短片計畫，並於今（11）日釋出名為「Lost in Taiwan」的短片，引起全球網友廣大迴響。（圖左為法新社資料照，圖右擷取自臉書＿Joseph Gordon-Levitt）

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