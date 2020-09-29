中國泳協仍堅持用「田徑成績」選游泳國手！中網罵爆

泳協主席周繼紅堅稱荒謬改革無錯誤，將繼續堅持下去，中國網友罵爆。（圖擷取自微博）

2020/09/29 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國舉行2020年游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽，不過卻驚傳官方祭出超奇葩新規定，將形同陸上田徑選手的體能測試，凌駕於游泳預賽成績之上，爆冷淘汰一票紀錄保持人及奧運得牌名將，引爆中網強烈輿論，泳協主席仍堅稱此舉是為了「彌補中國運動員的短板」、「會繼續堅持下去」。

根據中媒《新浪體育》報導，泳協主席周繼紅回應輿論表示，中國游泳要想衝擊更高水平，必須基礎和專項雙管齊下，所以才在全國比賽中增加「基礎體測」，只為了彌補中國運動員的短板，「這一競賽改革的方向我們會繼續堅持下去」、「根據規程，體測成績與決賽權掛鉤，比賽就要按規則進行，規則面前人人平等」。

請繼續往下閱讀...

對此，中國網友紛紛怒酸，「體總你就玩吧，最好把中國體育玩死得了」、「沒有腦子的人，做什麼都理直氣壯，自以為是」、「到時候成績不好，主席拍拍屁股去別的地方就職，運動員多年訓練、運動生涯卻毀了」、「說不准游泳拿不了冠軍，田徑出個冠軍」、「中國游泳隊這是在給田徑選拔人才，這是什麼精神，這是捨己為人的精神」。

還有許多人嘲諷建議，「不考流體力學麼？」、「建議增加日語考核，畢竟參加的是東京奧運會」、「下一步是不是就要『足籃運動員為了檢測球商，和外籍裁判的交流能力，將增加檢測高數、雅思能力』？」、「建議那些體育局的管理層也拉去體能測試吧，仁慈些，不達標的全部無償解僱，如何？」、「總局先做做智力測試吧！」

根據本報先前報導，2020年中國游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽，官方祭出形同陸上田徑選手的體能測試，凌駕於游泳預賽成績之上，爆冷淘汰一票紀錄保持人及奧運得牌名將，包含女子100公尺仰式的里約奧運會銅牌「洪荒之力」傅園慧、打破寧澤濤保持7年之久的全國紀錄的余賀新、刷新自己亞洲紀錄的王簡嘉禾等人，全都敗了加考的「田徑測驗」，離譜決策引爆各界熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法