武漢肺炎》酒吧10時打烊！蘇格蘭警週末破獲300起「家聚」

英國首相強森（Boris Johnson）日前宣布英格蘭地區的餐飲酒吧業者，須於晚間10時關門，蘇格蘭酒吧隨後跟進。示意圖。（法新社）

2020/09/29 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕據約翰霍普金斯大學目前數據統計，全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診、死亡數量已分別突破3327萬、100萬人大關。其中，英國逾44萬人染疫、4.2萬人身亡。英國首相強森（Boris Johnson）日前宣布英格蘭地區的餐飲酒吧業者，須於晚間10時關門，蘇格蘭酒吧隨後跟進。不過卻似傳出上有政策、下有對策的狀況。英媒報導，光是首個週末，蘇格蘭警方就破獲至少300起家庭派對，涵蓋各個社區、年齡層，並開出100多張罰單、逮捕14人。

綜合外媒報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）先前曾示警，該國應加緊腳步阻止武肺病毒傳播，近日病例數攀升，目前是蘇格蘭對抗疫情的關鍵時刻，並宣布上週三起，禁止不同家庭間的室內聚會，另外，上週五開始夜店、酒吧與餐廳得在10點前關門。

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報導指出，警察局長利文斯通（Iain Livingston）表示，毫無疑問家庭派對、聚會舉行不被允許、也沒任何藉口，員警若遇到公然、故意且持續性的違規行徑，將果斷採取行動。據稱，此外，警方也在各地部署人力確保目標店家準時打烊。

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