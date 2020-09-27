為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普辯論當格鬥 昔奇襲希拉蕊今遇拜登料出狠招

    美國總統大選首場辯論會29日將登場，左為現任總統川普，右為民主黨候選人拜登。（法新社資料照）

    美國總統大選首場辯論會29日將登場，左為現任總統川普，右為民主黨候選人拜登。（法新社資料照）

    2020/09/27 19:26

    〔中央社〕美國總統川普總誇口熟悉民間疾苦，並以真正的硬漢自居，下週總統大選辯論登場時，他口下必不留情，要像在格鬥場上迎戰對手一般，狠狠給民主黨對手拜登來記正面痛擊。

    有別於約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）和雷根（Ronald Reagan），74歲的川普（Donald Trump）不愛慷慨激昂的長篇大論。川普也不愛歐巴馬（Barack Obama）粉絲所欣賞他演說中那種細緻優雅的風格，批評者認為這種超然離群風格不夠接地氣。

    川普把實境秀技巧帶進白宮，十足的娛樂家形象，而啟發他表演風格的，就是職業摔角那種花俏的混亂場面。他是個老愛撂兩句黑幫電影中大佬行話的紐約客，還喜歡和拳擊手以及綜合格鬥運動員廝混。

    所以，在29日克里夫蘭的首場總統辯論會上，可別期待川普會「溫良恭儉讓」。

    川普19日把總統辯論比作綜合格鬥的鐵籠格鬥。他告訴真正的終極格鬥冠軍賽（UFC）冠軍馬斯維達爾（Jorge Masdival），「這是同一碼事」，「只是稍微沒那麼激烈」。

    從上次在總統辯論場遭他痛擊的前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的說法，就知道此言並非全是玩笑。

    希拉蕊在「大西洋月刊」（The Atlantic）回憶2016年兩人交鋒的場景說：「他完全不在乎是不是要回答問題，甚至也不在乎是不是要給出正確資訊，他就準備好要來羞辱你、霸凌你」。

    當時民調一致認為希拉蕊是3場辯論的贏家，但真正的能量、以及大選的勝利，最後卻是歸於這位言詞犀利的紐約政治素人。

    川普目前民調仍落後拜登，因此寄望藉著辯論的好表現一舉翻盤，及時在11月3日大選前迎頭趕上。粉絲猜想川普辯論時可能會給拜登致命一擊，而川普的確信心滿滿，他甚至要求舉辦第4場辯論，只是最後沒有成功。

    反觀民主黨，卻是有部分人士懇求拜登別接下辯論戰帖，就是怕沒人招架得住川普那銳不可當的誇張言語和滿口謊言。

    密西根大學（University of Michigan）辯論專家卡爾（Aaron Kall）表示，川普「不按牌理出牌」，「要和他辯論，完全沒有劇本可以照著走」。卡爾是「與唐納辯論」（Debating The Donald, 暫譯）一書共同作者，這本書探討川普的辯論技巧。

    主持首場辯論的福斯新聞台（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）擅長問問題，但川普不受束縛的功力，應該也是不遑多讓。

    數月來，川普極盡侮辱拜登之能事，從說拜登是祕密共產黨員、到罵拜登差不多等於腦死，他還會說出什麼話現在誰也說不準，但他屆時肯定會有招可出。

    川普在和希拉蕊辯論時曾發動奇襲，邀請多名指控希拉蕊夫婿、前總統柯林頓（Bill Clinton）性騷擾的女性到場，這種作法堪稱前無古人；還有一度，他甚至離開辯論台上指定的位置，跑到希拉蕊身後，虎視眈眈地越走越近。

    希拉蕊後來在「事發緣由」（What Happened）書中寫道：「無論我走到哪兒，他都亦步亦趨，緊盯著我，還做鬼臉。」「真的很讓人不舒服，他簡直就緊貼在我身後，我都起雞皮疙瘩了。」

    面對拜登時，川普可能會猛攻其子韓特（Hunter）在烏克蘭和中國生意涉貪一事。

    如果那點還無法惹惱拜登，川普說不定還敢直接質問77歲的拜登有沒有吃增強表現的藥物。川普和幕僚多次說拜登老態龍鍾，還宣稱拜登會吃些東西來保持辯論時心智敏捷。川普甚至主張拜登應接受藥檢。

    面對川普這麼多的詆毀，拜登屆時登上辯論台時，只要表現不太落漆，應該就可以稱為獲得勝利了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普選票被丟進垃圾桶 賓州官員：承包商的失誤
    2020/09/26 17:30

    川普選票被丟進垃圾桶 賓州官員：承包商的失誤
    稱民主黨作弊自己才會落選 川普開政權轉移唯一條件
    2020/09/26 14:24

    稱民主黨作弊自己才會落選 川普開政權轉移唯一條件

    高雄新驛站區看俏 博愛大道地標宅夯
    美總統大選辯論將臨！專家示警注意候選人相關個股、板塊波動
    2020/09/25 20:38

    美總統大選辯論將臨！專家示警注意候選人相關個股、板塊波動
    梅根再呼籲美國選民投票 川普諷哈利王子祝好運
    2020/09/24 13:28

    梅根再呼籲美國選民投票 川普諷哈利王子祝好運
    媒體大亨彭博籌資4.7億替重罪犯付罰款 以便他們參加投票
    2020/09/24 11:02

    媒體大亨彭博籌資4.7億替重罪犯付罰款 以便他們參加投票
    美總統大選首場辯論29日登場 主題含疫情經濟大法官等
    2020/09/23 18:39

    美總統大選首場辯論29日登場 主題含疫情經濟大法官等
    國際今日熱門
    震撼彈！黎巴嫩總理重組內閣協商破局 今宣布請辭
    2020/09/26 21:45

    震撼彈！黎巴嫩總理重組內閣協商破局 今宣布請辭

    14歲兒子遭年輕女助教拐上床 媽媽竟以為是同學
    2020/09/26 21:51

    14歲兒子遭年輕女助教拐上床 媽媽竟以為是同學

    武漢肺炎》英國防疫禁令第一個週末 民眾「無視」社交距離
    2020/09/26 22:52

    武漢肺炎》英國防疫禁令第一個週末 民眾「無視」社交距離

    防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議
    2020/09/27 00:20

    防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播