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    武漢肺炎》英國32所大學傳確診 3千學生隔離要校方退錢

    英國剛開學就有32所大學傳出確診，3千學生被迫隔離。圖為格拉斯哥大學宿舍。（美聯社）

    英國剛開學就有32所大學傳出確診，3千學生被迫隔離。圖為格拉斯哥大學宿舍。（美聯社）

    2020/09/27 15:41

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，才剛開放校園，英國就傳出32所大學總計超500例確診，導致3千多人被迫隔離，學生和家長更因此要求校方退還學費、住宿費。

    綜合外媒報導，疫情在校園內蔓延，其中曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）開學以來出現127例確診，多達1700名學生被要求隔離。蘇格蘭的格拉斯哥大學（Glasgow University）則因為月中舉行的迎新活動，導致宿舍出現群聚感染，截至目前已累積172人確診，600人隔離。

    曼徹斯特都會大學1700名學生必須待在房內14天，校方更在劍橋館（Cambridge Halls）和伯利館（Birley Halls）兩處主要的隔離宿舍，部署大量的警力和警衛人員，以防學生破壞防疫規定，並警告將會對任何違規行為採取處分，嚴格的隔離措施，卻也引來罵聲連連。

    面對不斷升溫的疫情，越來越多學校選擇進行線上課程。據報導，英國大學生每年要繳9250英鎊（約新台幣34萬）的學費和住宿費，繳交高額學費卻無法實際參與課程，引發學生和家長的不滿要求校方退費。格拉斯哥大學26日宣布，將向住在宿舍的學生退還一個月的住宿費，並向學生支付每人50英鎊的伙食費，聲明強調會安排更多人員協助隔離的學生。

    英國國會教育委員會負責人哈夫頓（Robert Halfon）則表示，目前有3千名學生處於隔離，根據衛生部長指示，不排除要求學生在聖誕假期期間留在校園，以防止病毒傳播的危險。

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