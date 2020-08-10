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    武漢肺炎》不擔心二波疫情？ 強森：英國9月全面開學！

    英國首相強森（見圖）重申9月全面開學是必須的。（美聯社）

    英國首相強森（見圖）重申9月全面開學是必須的。（美聯社）

    2020-08-10 20:05:45

    〔即時新聞／綜合報導〕英國已成功度過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情第一波高峰期，專家呼籲不可鬆懈，就怕會有第二波疫情，且恐怕比第一波嚴重。但英國首相強森（Boris Johnson）日前卻重申，學校必須在9月開學，並稱政府有責任這麼做。

    綜合外媒報導，英國學校在今年3月因嚴峻疫情全面停課，到了6月開始有部分學生回到學校，而政府希望9月初的時候全面復課。強森在英國時間8日晚間10點（台灣時間9日清晨5點）透過《每日郵報》表示，不論從社會、經濟還是道德角度出發，9月讓學校復課都是必須的，並稱重啟學校運作是國家的優先事項，他也保證學校能夠安全運作。

    另外據《路透》指出，強森上週四（6日）曾表示，若未來實施地方封城，學校會是最後一個關閉的單位。他表示，疫情還沒結束，因此不能掉以輕心，「但現在我們對疫情有足夠了解，可以安全復課迎接所有學生。」

    《路透》表示，本月稍早有一份研究顯示，如果在武漢病毒檢測和追蹤系統未改善的情況下開學，那麼英國可能在今年冬季發生第二波疫情，其規模恐會是第一波的2倍！根據Google統計資料，截至今天下午6點30分，英國已有31萬825人確診，4萬6574人死亡。

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