武漢肺炎》英國防疫禁令第一個週末 民眾「無視」社交距離

2020/09/26 22:52

〔即時新聞/綜合報導〕英國疫情升溫,首相強森(Boris Johnson)也在22日宣布,在英格蘭地區實施新的防疫禁令,包括所有餐飲餐廳及酒吧都必須在晚上10時關門打烊。面對英國迎接防疫禁令的第一個週末,大批民眾晚間10時一到,便竄出各個餐廳酒吧,隨即搭乘地鐵返家,但是一窩蜂的民眾擠到地鐵,似乎無視社交距離。

綜合外媒報導,英國英格蘭地區自防疫禁令生效以來迎接首個週末,各餐飲餐廳及酒吧均按照防疫規定,在晚上10時停止營業,警察也在各地區嚴格執行禁令。

請繼續往下閱讀...

《BBC》記者海恩斯(Charlie Haynes)在首都倫敦直擊大批民眾從店內一齊竄出湧入街頭,並表示,喝醉的民眾「似乎已經無視社交距離」的準則。此外,店鋪打烊之後,大批民眾搭乘地鐵返家,目睹的民眾揶揄稱,「這大概是倫敦市中心以來近幾個月看過地鐵站最繁忙的時刻吧!」

同一天,倫敦被政府點名進入「防疫監控觀察名單」,政府祭出嚴格禁令,強調若是違反聚會規定,或是沒有配合戴上口罩者,均會處以200英鎊(約新台幣7500元),展現防疫決心。

根據英國政府今日統計數據,英國單日確診數為6874例,累積確診數為42萬3236例,死亡人數為4萬1936例。

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

10pm curfews come in to effect in Soho, London



Shot for @GettyImagesNews #coronavirus pic.twitter.com/TEf1NQwydg