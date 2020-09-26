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    武漢肺炎》英國防疫禁令第一個週末 民眾「無視」社交距離

    英國英格蘭地區開始實施防疫禁令，警方也嚴格執行店家是否準時於晚上10時關閉店鋪，並呼籲民眾須戴上口罩，否則將面臨高額罰款。圖為示意照。（歐新社）

    英國英格蘭地區開始實施防疫禁令，警方也嚴格執行店家是否準時於晚上10時關閉店鋪，並呼籲民眾須戴上口罩，否則將面臨高額罰款。圖為示意照。（歐新社）

    2020/09/26 22:52

    〔即時新聞／綜合報導〕英國疫情升溫，首相強森（Boris Johnson）也在22日宣布，在英格蘭地區實施新的防疫禁令，包括所有餐飲餐廳及酒吧都必須在晚上10時關門打烊。面對英國迎接防疫禁令的第一個週末，大批民眾晚間10時一到，便竄出各個餐廳酒吧，隨即搭乘地鐵返家，但是一窩蜂的民眾擠到地鐵，似乎無視社交距離。

    綜合外媒報導，英國英格蘭地區自防疫禁令生效以來迎接首個週末，各餐飲餐廳及酒吧均按照防疫規定，在晚上10時停止營業，警察也在各地區嚴格執行禁令。

    《BBC》記者海恩斯（Charlie Haynes）在首都倫敦直擊大批民眾從店內一齊竄出湧入街頭，並表示，喝醉的民眾「似乎已經無視社交距離」的準則。此外，店鋪打烊之後，大批民眾搭乘地鐵返家，目睹的民眾揶揄稱，「這大概是倫敦市中心以來近幾個月看過地鐵站最繁忙的時刻吧！」

    同一天，倫敦被政府點名進入「防疫監控觀察名單」，政府祭出嚴格禁令，強調若是違反聚會規定，或是沒有配合戴上口罩者，均會處以200英鎊（約新台幣7500元），展現防疫決心。

    根據英國政府今日統計數據，英國單日確診數為6874例，累積確診數為42萬3236例，死亡人數為4萬1936例。

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