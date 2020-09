美國國務卿龐皮歐。(法新社)

2020/09/26 10:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務卿龐皮歐23日表示,美國國務院正在審議兩個於美國境內運作的中國統戰組織,分別為「美中友好協會」(The US-China Friendship Association)以及「中國和平統一促進會」(The China Council for the Promotion of Peaceful Reunification)。

《美國之音》報導,龐皮歐警告,美國各州和地方政府要提防中共及中共代理人對美國地方政府的監控以及間諜活動,他還呼籲警惕中共統戰部經辦的姐妹城市項目,以及「中國人民對外友好協會」,他直指該協會是中共中央統一戰線工作部的海外宣傳工具。

報導表示,龐皮歐對州議員說,當中國外交官試圖有所接觸時,要小心他們可能不是基於合作或友誼。

