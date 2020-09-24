武漢肺炎》峇里島觀光安了沒？ 居民免費旅遊測試防疫

由於目前峇里島仍未對外國旅客開放，因此街頭仍是冷冷清清。（彭博）

2020/09/24 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕僅管印尼是東南亞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情災情最慘重的國家之一，但印尼政府正打算在著名觀光的景點峇里島上進行一項為期7個星期，由政府全額贊助的旅遊測試計畫，以推廣峇里島的旅遊，並檢驗他們的防疫措施是否有效。

《路透》報導，峇里島旅遊局局長阿斯塔瓦（I Putu Astawa）表示，這項計畫預計於10月7日至11月27日期間執行，他們會將4440位當地居民分成12組，讓他們分批至度假村免費住宿兩晚，政府可藉此測試有無防疫漏洞，也讓試玩者在社群媒體宣傳峇里島觀光。

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據統計，峇里島去年有超過1000萬人次登島旅遊，其中630萬人是外國遊客。而為了防止武漢肺炎擴散，印尼政府於4月至7月間停止了旅遊業活動；但在7月份對國內遊客重新開放後，確診病例數也隨之上升。

報導指出，8月1日至8月23日，峇里島平均每天新增48例。然而9月1日至今，峇里島每天平均新增確診數為127例。

印尼今日新增4634例確診，另有128人不治身亡；印尼目前累計26萬2022人次確診，1萬105死亡。

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峇里島去年有超過1000萬人次登島旅遊，其中630萬人是外國遊客。（歐新社）

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