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    軍情動態》巴基斯坦採購中國製VT-4主力戰車亮相 稱已正式進入服役

    在巴基斯坦22日的演訓中，軍方終於將中國製VT-4主力戰車擺上訓練場，向陸軍參謀長展示，圖為巴基斯坦VT-4主力戰車。（擷取自suchsuno上傳影片）

    在巴基斯坦22日的演訓中，軍方終於將中國製VT-4主力戰車擺上訓練場，向陸軍參謀長展示，圖為巴基斯坦VT-4主力戰車。（擷取自suchsuno上傳影片）

    2020/09/23 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦2019年決定向中國採購VT-4主力戰車，希望能增加陸軍國防實力，而中方則在今年4月向巴國交付首批VT-4主力戰車。在巴國22日的演訓中，軍方終於將VT-4主力戰車擺上訓練場，向陸軍參謀展示，也代表中國製VT-4主力戰車確定進入巴國陸軍服役。

    《Defence Blog》報導，巴基斯坦陸軍22日在演訓中向巴基斯坦陸軍參謀長巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）展示了VT-4主力戰車，代表巴國確定引入中國戰車。巴國在一份聲明中提及，陸軍參謀長當天（22日）參訪鄰近傑赫勒姆縣（Jhelum）的野戰射擊場時，目睹了中製第3代主力戰車VT-4的演練。

    《Defence Blog》指出，聲明中引述巴傑瓦就職時的話提及，「我們要著眼在內部與外部的國土安全挑戰，並隨時準備作出相等回應，以對抗造成巴基斯坦主權，安全和領土完整的一切威脅」。報導提及，「中國兵器工業集團」（Norinco）子公司中國內蒙古第一機械集團於4月起向巴基斯坦交付VT-4主力戰車，而巴國則是在2019年決定採購VT-4主力戰車。

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