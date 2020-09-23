澳總理最快11月中旬出訪日本 加深日澳戰略夥伴關係

澳洲總理莫里森計畫最快在11月中旬出訪日本，與新任首相菅義偉會晤，這將是疫情爆發以來，莫里森首次的海外訪問。（歐新社）

2020/09/23 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）計畫最快在11月中旬出訪日本，與新任首相菅義偉會晤，這將是疫情爆發以來，莫里森首次的海外訪問。據悉，此次會晤將向中國發出訊息，即前首相安倍晉三卸任後，日澳的戰略夥伴關係仍會延續下去。

根據《澳洲人報》報導，莫里森可能最快在11月中旬訪問日本，屆時美國下一任總統已經出爐，日澳可以就美國的情況交換意見。在美中競爭和印太戰略的背景下，日澳領導人的會晤將向中國發出明確的訊息，即兩國的戰略夥伴關係在安倍晉三退休後會繼續下去。

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報導指出，此次出訪目前仍在規劃階段，有可能因為疫情或國內政治因素，延後至明年1月初。這是莫里森自疫情爆發以來，首次的海外訪問，而他在回國後也會隔離14天。

在此次出訪前，「四方安全對話」（Quad）國家，即美國、日本、印度和澳洲的4位外交部長將在10月初於東京舉行面對面晤談，討論印太戰略的合作夥伴關係。

而根據《共同社》報導，日澳目前正在協商《訪問部隊地位協定》（VFA），規定日本自衛隊和澳洲軍隊在對方的國土進行聯合演習時，部隊人員的法律地位，預料將成為此次會談中的主要議題。

莫里森7月9日以視訊會議的方式和安倍舉行會談，雙方同意在不久的將來於東京會晤。莫里森稍早時候也和菅義偉通話，重申與「理念相同的國家」的合作意願。

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