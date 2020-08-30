阻中併吞南海 美國計畫與印度、澳洲、日本舉行四方對話

美國國家安全顧問歐布萊恩（見圖）在8月28日對智庫的演講中，批評中國的侵略性日益膨脹，表示美國計畫在9月、10月與「四方安全對話」的成員國印度、澳洲與日本舉行高層會談。（法新社）

2020-08-30 20:18:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普重要的幕僚官員、現任美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在8月28日對智庫的演講中，批評中國的侵略性日益膨脹，表示美國計畫在9月、10月與「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，Quad）的成員國印度、澳洲與日本舉行高層會談。

綜合外媒報導，歐布萊恩28日在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）進行演講時，痛批中國「非常獨斷且具侵略性」，但美國也不會從長久堅持的原則中退縮，即世界上的海洋通道與國際水域應該保持自由航行，「國際太空和國際領空也是一樣」，而美國正在阻止中國試圖併吞太平洋大片範圍的行為；他強調，美國將依循雷根前總統在與中國以及俄羅斯打交道的方針行事，即「和平源於力量」（Peace Through Strength）。

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歐布萊恩同時也表示，他可能會在10月與印度、澳洲與日本三國的相關官員會面，而美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）也將在9月、10月與三國的外長進行對話；他指出，美國在印度-太平洋地區有「極大的利害關係」，「這裡真的是讓世界經濟繼續前進的引擎，也將在此時發揮重大作用，我們可以採取的方式之一是與我們的防務夥伴和外交夥伴，共同維持印太地區的安全」。

近期中國在台海、東海與南海進行軍事演習、並對南海試射中程彈道飛彈，美國國防部對此在8月27日表達關注；而中國也譴責美國軍艦進入中國自稱擁有主權的南海西沙群島周邊海域，更痛批美國在西太平洋的軍事行動「破壞穩定」。

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