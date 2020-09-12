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    軍情動態》遏止中國擴張！ 美日澳韓在關島聯合軍演

    日本、美國、澳洲及南韓今明（9月12、13日）兩天將在關島周邊的海、空域進行聯合軍演，4國共有1500多名官兵參加，有外媒分析此舉是有意警告近期企圖在西太平洋加強活動的中國。（圖擷取自美國太平洋艦隊）

    日本、美國、澳洲及南韓今明（9月12、13日）兩天將在關島周邊的海、空域進行聯合軍演，4國共有1500多名官兵參加，有外媒分析此舉是有意警告近期企圖在西太平洋加強活動的中國。（圖擷取自美國太平洋艦隊）

    2020/09/12 21:52

    〔即時新聞／綜合報導〕日本、美國、澳洲及南韓今明（9月12、13日）兩天將在關島周邊的海、空域進行聯合軍演，4國共有1500多名官兵參加，有外媒分析指出此舉是有意警告企圖在西太平洋加強活動的中國。

    綜合外媒報導，日本、澳洲、南韓以及日本為強化聯合作戰能力，今明天2天在關島周邊海域及空域進行聯合軍演，會進行水面戰術操作、實彈演習、反潛演習與海上補給。

    其中日本自衛隊出動伊勢號直升機護衛艦、足柄號神盾飛彈護衛艦，美國出動貝瑞號驅逐艦 （DDG-52）、約翰·愛立信油料補給艦（T-AO-194）、潛艦與海軍航空兵反潛第一中隊（PV-1），澳洲海軍出動阿倫塔（FFH 151）巡防艦及斯圖亞特（FFH 153）巡防艦，南韓海軍則派出忠武公李舜臣級驅逐艦（DDH 975）、西厓柳成龍級神盾驅逐艦（DDG-993）。

    根據《共同社》 分析指出，有鑑於中國海軍近年來頻頻出動航母以及轟炸機在太平洋地區活動，因此美國希望加強與西太平洋周邊國家的軍事合作，聯合封鎖中國。

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