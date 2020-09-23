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    中國網軍干預美國大選被抓包！ 臉書刪除155個假帳號

    臉書公司（Facebook）22日宣布刪除一個源自中國的假帳號網絡。（路透）

    臉書公司（Facebook）22日宣布刪除一個源自中國的假帳號網絡。（路透）

    2020/09/23 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕臉書公司（Facebook）22日宣布，刪除一個源自中國的假帳號網絡，包含155個臉書帳號、11個粉絲專頁、9個社團，以及子公司Instagram的6個帳號，涉嫌干涉亞洲和美國政治，主要活動在菲律賓、東南亞和美國。

    臉書網路安全政策負責人葛萊徹（Nathaniel Gleicher）22日在臉書網站上表示，這些活動依賴於假帳號，他們利用VPN來隱藏身份和位置，假扮成針對國家或地區的當地人，主要活動在東南亞和菲律賓，使用中文、菲律賓語和英語發表評論全球時事，主要在讚美中國政府，包括支持中國在南海和香港的行動，並且還支持菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

    葛萊徹指出，這些假帳號在美國網路也有少數追蹤者，企圖張貼文章挑動美國選舉的對立雙方，而不是只支持一方。葛萊徹還說，這是臉書公司首次以外國干預為由刪除參與美國政治的以中國為基地的帳號。臉書沒有明確指這些帳號背後是否有中國政府，但表示是源頭是在中國福建省。

    臉書提到，約有13萬3000個帳號追蹤這些來自中國的假帳號，並有6萬1000個帳號加入其中1個或多個社團。

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