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    強制徵兵入伍？中國被爆國慶後將進入「戰時動員」

    2020/09/21 19:04
    中國政府被爆將在國慶後進入戰時動員，引發中國網友討論。（彭博檔案照）

    中國政府被爆將在國慶後進入戰時動員，引發中國網友討論。（彭博檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國慶日為10月1日，微信公眾號「北京直通」19日發布「強制執行！國慶後祖國戰時兵員動員，下列人員必須服役！違者視同違法」文章，說明中方即將強制徵兵入伍，但消息曝光後竟遭官方刪除，中國網友大驚「洩密了」。

    微信公眾號「北京直通」迅遭官方刪除

    中國微信公眾號「北京直通」消息指出，中國憲法規定：「保衛祖國、抵抗侵略是中華人民共和國每一個公民的神聖職責。」如果中國政府發布動員令，「從中央到省、市、縣、鄉各級的人民政府、以及各級軍事機關，必須迅速的進行動員。」

    微信公眾號「北京直通」內文顯示，戰時兵員動員，下列人員必須立即到位：
    1、正在服役的軍人停止退出現役，正在休假、探親的軍人必須立即歸隊。
    2、預備役人員、國防生隨時準備應召進入服役，在接到通知後，必須準時的到指定的地點報到。
    3、根據戰時的一些需要，國務院和中央軍事委員會可以決定徵召36周歲至45周歲的男性公民服現役，對於服現役的時間，由國務院和中央軍事委員會來決定。

    發布消息的微信公眾號「直通北京」遭官方以「散布謠言」之名封鎖，但網友認為真實原因是「洩密」。（圖取自微博）

    發布消息的微信公眾號「直通北京」遭官方以「散布謠言」之名封鎖，但網友認為真實原因是「洩密」。（圖取自微博）

    不過，消息源頭「直通北京」自19日發布文章後，整個帳號竟遭到官方刪除，並註記為「散布不實訊息」，但目前還有其他微信公眾號轉發全文，事件也在中國社群媒體「微博」引發討論，卻不見官方出面說明，不少網友推測，「北京直通」「被消失」的原因可能是「洩密了」，「若是謠言，官方肯定會出來說幾句話」，但也有中國網友指出，上月百度也有相同文章，差別在於沒說是「國慶後」實施戰時動員。

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