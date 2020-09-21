中國用錢買到沉默 美導演批好萊塢影業自我審查

美國電影製作人兼導演、喜劇演員賈德阿帕托近日接受訪問時，怒批好萊塢影視產業為錢自我審查。（法新社資料照）

2020/09/21 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國電影製作人兼導演、喜劇演員賈德阿帕托（Judd Apatow）近日接受訪問時，怒批電影業為獲取經濟利益，選擇自我審查，對中國等國家侵害人權的行為視而不見。

綜合外媒報導，近期迪士尼電影《花木蘭》因片尾感謝名單中出現「中國共產黨新疆維吾爾自治委員會宣傳部門」引發爭議，賈德阿帕托在推特砲轟美國企業和政客不敢公開談論「中國集中營」，近日接受採訪時，再批好萊塢影業為賺錢而沉默。

請繼續往下閱讀...

賈德阿帕托表示，電影業龍頭與世界各國，包括沙烏地阿拉伯或中國，都有業務往來，公司不會公開批評這些國家，不會讓影視作品批評他們，或是不會播出過於真實的紀錄片，因為這些國家讓電影公司賺很多錢。

賈德阿帕托提到，如果自己打算拍攝一部電影關於「中國集中營」、關於脫逃者，不會有片商買單，自己還可能被封殺。賈德阿帕托指出，在這個行業裡行事必須謹慎，表演前都需要確認「這個笑話可不可以說，那個笑話可能不能說」，很大的程度上，關於中國侵犯人權的內容被完全封鎖，這相當可怕。

賈德阿帕托表示，跟中國做生意的同時，比起試圖影響中國，讓中國變得更自由，多數人選擇閉嘴，而中國成功用錢買到大家的沉默。除自我審查內容外，報導中也提到，許多片商會選擇在電影中加入對中國有好的片段，以確保電影能夠在中國順利上映，中國目前是僅次於美國的全球第二大票房市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法