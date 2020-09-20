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    空姐爬進行李架！短裙翹臀 絲襪美腿全都看光光

    義大利空姐在社群媒體貼出照片，讓不少網友大呼過癮。（圖取自flo.oprea Instagram）

    義大利空姐在社群媒體貼出照片，讓不少網友大呼過癮。（圖取自flo.oprea Instagram）

    2020/09/20 21:57

    〔即時新聞／綜合報導〕搭機時遇到的空少、空姐不時讓各國民眾印象深刻，義大利1名空姐近日在Instagram貼出自己趴進行李架的照片，露出俏臀與修長的美腿，讓不少網友看完後，想法都大膽了起來。

    這位義大利空姐時常在個人Instagram帳號「flo.oprea」分享登機、旅遊、穿搭、帶小孩等生活點滴，近日貼出的照片顯示，她位於空無一人的客機機艙內，一頭爬進行李架，穿著白色襯衫的上半身消失在鏡頭前，穿著藍色緊身短裙的美臀，以及一雙修長的美腿就這樣懸掛在半空中。

    該名空姐在貼文中寫下，「糟糕，我又做了一次。」看起來是過去也曾做過相同的動作，而她貼出的下一張照片，就是她趴在行李架裡對著鏡頭扭頭燦笑的模樣，她同樣在貼文中寫有註記：「上來這邊（行李架），完成了！」

    不少外國網友看見照片，都認為空姐美麗動人，紛紛留言提到「哈哈，這是在洗行李箱嗎？」、「這個身材真的很好，看不出來已經當媽媽了」、「這是哪班飛機？我想要買票去搭」、「謝謝flo.oprea分享工作時的歡樂時光」，目前該位空姐所屬的航空公司尚未針對照片發表評論。

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