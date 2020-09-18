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    「員工用蘋果手機就開除」 中企補貼換華為：因為大家愛用！

    「江蘇首府酒業」近日發公告，要求使用蘋果手機的員工須在30天內更換為國產品牌，否則予以辭退；若購買華為手機，公司會再補貼，引起熱議。（圖擷取自微博）

    「江蘇首府酒業」近日發公告，要求使用蘋果手機的員工須在30天內更換為國產品牌，否則予以辭退；若購買華為手機，公司會再補貼，引起熱議。（圖擷取自微博）

    2020/09/18 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中美關係跌到谷底，美國近期對中國華為動作加劇，中國江蘇一家公司近日遭爆，為挺國貨，公司下令員工不准使用蘋果手機，並要在30天內更換為中國國產手機品牌，否則將予以開除處分；若員工買華為手機，公司會另外補貼，引發熱議，甚至還有網友批此舉只是在炒熱度。

    綜合中媒報導，中國江蘇省的「江蘇首府酒業」本月15日發出內部公告，聲稱為保障公司和員工隱私安全，公司內使用蘋果手機的員工須在30天內更換為國產品牌，若有員工被發現購買蘋果產品，直接辭退；但若購買華為手機，公司會再補貼市價15%。

    江蘇首府酒業負責人陸體禹表示，此舉是要保護公司商業機密和員工訊息，「我作為一個中國人，我支持國產的所有手機品牌，應該沒有錯的吧」，還說買華為有額外補貼是因為「大家都喜歡用華為」，而這樣也是一種員工福利。

    據悉，江蘇首府酒業成立於去年5月，業務範圍包括食品、農產品零售批發、製酒生產、農產品初級加工、糧食收購、酒類技術研發及技術轉讓等。不少網友認為，去年才成立的公司，業務都還沒走穩，哪來的底氣說自己的商業機密和員工訊息會被蘋果公司掌握？批此舉只是藉由華為現在的艱難處境炒作公司的熱度！

    面對爭議，江蘇首府酒業負責人陸體禹表示自己作為一個中國人，支持國產手機品牌沒有錯，還說因為大家都喜歡用華為，才會另行補貼。圖為華為手機示意圖。（彭博）

    面對爭議，江蘇首府酒業負責人陸體禹表示自己作為一個中國人，支持國產手機品牌沒有錯，還說因為大家都喜歡用華為，才會另行補貼。圖為華為手機示意圖。（彭博）

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