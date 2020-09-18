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    解決新疆貧困與失業？世維會成員怒揭「中共才是一切元凶」

    圖中高塔圍牆建築，據信就是新疆再教育營。（法新社）

    圖中高塔圍牆建築，據信就是新疆再教育營。（法新社）

    2020/09/19 00:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院近日發表《新疆的勞動就業保障》白皮書，強調中國政府對新疆的勞動就業提供完善、健全的體系，提高了收入改善生活。對此，世界維吾爾代表大會成員打臉中共，指白皮書提到新疆的貧困與失業問題，其實是維吾爾人長期受到不平等的歧視，僅能被迫從事低薪或無薪的工作，中共才是一切元凶。

    綜合外媒報導，中國國務院新聞辦公室於17日發表白皮書，指新疆長期受歷史和自然等因素的影響，當地發展、思想觀念落後，文化程度不高，就業能力也不足，讓生活陷入長期貧困，但中國政府致力於改善民眾的文化及生活品質。

    白皮書一出，隨即遭到世界維吾爾代表大會成員阿金（Zumretay Arkin）駁斥。阿金表示，白皮書提到的長期貧困與失業問題，其實是因為中共在僱用人力過程中，往往漢族都能擔任重要職位，維吾爾人僅能從事低薪或無薪的工作，「這之中存在著許多不平等的歧視」。

    阿金強調，就像中共不承認新疆再教育營的存在一樣，白皮書只是中共為推卸責任的另一番說辭。

    愈來愈多證據顯示，中國在新疆地區不斷進行大規模的「再教育」，長期監視與對當地文化信仰的限制種種行為顯示，新疆正受不平等的對待。然而中共堅持否認指控，並稱這些政策都是為了反恐及解決當地的貧困。

    白皮書雖強調，中共始終重視保障公民的勞動就業權利，並宣稱消除任何形式的強迫勞動，卻未能消除外界質疑與批評。瑞典服裝品牌H＆M也於近期祭出新決策，在不清楚是否有強迫勞動之前，將逐步取消與新疆廠商的交易。

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