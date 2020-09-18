美眾院通過決議案 譴責「中國病毒」等反亞裔言論

一名中國抗疫志願工作者與五星旗。（美聯社檔案照）

2020/09/18 22:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院17日通過決議案，譴責與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）有關的反亞裔言論，其中包括總統川普常用來指稱新型冠狀病毒的「中國病毒」（China virus）。

這項決議案由民主黨籍台裔議員孟昭文提出，以243票贊成、163票反對通過，票數比例大致與黨派立場相符，不過有14名共和黨議員「跑票」，加入民主黨陣營投下贊成票。此案要求所有公務員譴責、拒絕任何形式的反亞裔情緒，譴責表現、宣揚種族主義和仇外，並且呼籲執法部門調查所有形式的仇恨犯罪。

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決議案未點名總統川普，但是指出美國衛生部門官員已經表明，以「中國病毒」指稱新型冠狀病毒「不合適且不精確」，決議案建議美國領導人對抗不實資訊和歧視。

孟昭文在推特發文說，「通過眾議院908號決議案，傳遞出一致訊息：不容這類偏見、仇恨和仇外」。眾議院議長裴洛西批評川普妖魔化中國，以圖轉移外界對俄羅斯干預選舉的注意力。

此案是表達民主黨主導的眾議院態度，因此不會送交共和黨居多數的參議院討論，或者送到白宮給總統簽署或否決。

共和黨的眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，討論這種不具約束力的決議案，「浪費議員時間」，議會應該專注在像如何與中國競爭這種更大的議題；同黨議員喬丹（Jim Jordan）說，「這只是另一個攻擊總統的機會」。

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