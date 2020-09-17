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    台灣也受害！ 5名中籍駭客遭美起訴 中國外交部回應了

    中國駭客入侵台灣一所大學數據庫，竊取受保護電腦中的6萬7000多張的照片與姓名個資。（圖擷取自美國司法部，本報合成）

    中國駭客入侵台灣一所大學數據庫，竊取受保護電腦中的6萬7000多張的照片與姓名個資。（圖擷取自美國司法部，本報合成）

    2020/09/17 20:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部16日指控，與中國國家安全部有關的駭客團體「進階持續威脅41」的5名駭客，涉嫌對超過100家美國與他國企業及組織發動駭客攻擊，其中包括台灣的大學、電信商和能源公司。對此，中國外交部發言人汪文斌今（17日）回應，「美方長期以來將網路安全問題作為污名化的工具，進行政治操弄，散佈虛假信息」。

    美國司法部16日聲明指出，5名中國公民被以電信詐欺、勒索、身分竊盜、洗錢等罪名起訴，他們是「APT41」的中國駭客；起訴書也顯示，中國駭客入侵台灣一所研究型大學的數據庫，竊取6萬7000多張的照片和姓名個資；另外，駭客還攻擊包含台灣在內的知名電信服務商與能源公司。

    對此，中國外交部發言人汪文斌今下午回應，中國政府是網路安全的堅定維護者，歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網路攻擊和網路犯罪。在打擊跨國網路犯罪方面，中方通過司法協助等渠道，與許多國家開展了卓有成效的合作。

    汪文斌稱，令人遺憾的是，美方長期以來將網路安全問題作為污名化的工具，進行政治操弄，散布虛假信息。中方敦促美方以客觀理性態度對待網路安全問題，在相互尊重基礎上通過對話合作共同應對駭客攻擊的挑戰。

    但汪文斌並未針對駭客的中國籍身分加以說明。

    中國外交部發言人汪文斌（見圖）今回應，「美方長期以來將網路安全問題作為污名化的工具，進行政治操弄，散佈虛假信息」。（美聯社資料照）

    中國外交部發言人汪文斌（見圖）今回應，「美方長期以來將網路安全問題作為污名化的工具，進行政治操弄，散佈虛假信息」。（美聯社資料照）

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