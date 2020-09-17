今年諾貝爾和平獎 專家看好環保少女、賭盤押WHO

一些專家認為，今年的諾貝爾和平獎可能頒給瑞典環保少女桑伯格（見圖）和「週五為未來而戰」罷課運動。（路透）

2020/09/17 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年諾貝爾獎季將在下月初開始，一些專家認為，今年的和平獎可能頒給瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）和「週五為未來而戰（Fridays for Future）」罷課運動，以強調環境破壞與對和平與安全威脅之間的關聯。

《路透》報導，10月9日將在挪威奧斯陸揭曉的諾貝爾和平獎可說是世界上最高榮譽，這次共有318名候選人，得主至多3人。17歲的桑伯格獲得3名挪威議員和2名瑞典議員提名，如果她獲獎，將追平2014年馬拉拉（Malala Yousafzai）最年輕得主紀錄。

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撰寫幾本有關和平獎書籍的歷史學家斯文（Asle Sveen）表示，桑柏格將是今年的有力人選，這是她近年來第2次被提名，隨著美國西岸野火狂燒和北極氣溫上升，讓人們「毫不懷疑」全球暖化問題。他說，「沒有人比她更能讓世界關注氣候變化。」

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）表示，「環境破壞與我們日益嚴重的流行病之間有所關聯，我想知道諾貝爾和平獎委員會是否想強調這一點。」他說，如果委員會想強調這個趨勢，「那桑伯格顯然有引誘力」。

去年博彩公司和平獎得主最受歡迎的押注對象就是桑柏格，儘管許多人抱持懷疑，尤其是她的年齡偏低，但她獲得第2次提名可增加她獲獎的機會。

針對今年得主，愛爾蘭博彩公司派迪鮑爾（Paddy Power）最受歡迎的押注對象是世界衛生組織（WHO），其次是桑柏格，然後是紐西蘭總理艾爾登（Jacinda Ardern）。其他已知的候選人還有「香港人」、北約組織、維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）等。

報導指出，目前尚不清楚美國總統川普是否被提名角逐今年的獎項，但在挪威議員以他促進以色列和阿拉伯聯合大公國建交提名他後，川普明年仍有機會。但斯文和史密斯都認為川普不太可能獲獎，特別是因他破壞諾貝爾委員會重視的限制核武國際條約。

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