為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    今年諾貝爾和平獎 專家看好環保少女、賭盤押WHO

    一些專家認為，今年的諾貝爾和平獎可能頒給瑞典環保少女桑伯格（見圖）和「週五為未來而戰」罷課運動。（路透）

    一些專家認為，今年的諾貝爾和平獎可能頒給瑞典環保少女桑伯格（見圖）和「週五為未來而戰」罷課運動。（路透）

    2020/09/17 20:37

    〔即時新聞／綜合報導〕今年諾貝爾獎季將在下月初開始，一些專家認為，今年的和平獎可能頒給瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）和「週五為未來而戰（Fridays for Future）」罷課運動，以強調環境破壞與對和平與安全威脅之間的關聯。

    《路透》報導，10月9日將在挪威奧斯陸揭曉的諾貝爾和平獎可說是世界上最高榮譽，這次共有318名候選人，得主至多3人。17歲的桑伯格獲得3名挪威議員和2名瑞典議員提名，如果她獲獎，將追平2014年馬拉拉（Malala Yousafzai）最年輕得主紀錄。

    撰寫幾本有關和平獎書籍的歷史學家斯文（Asle Sveen）表示，桑柏格將是今年的有力人選，這是她近年來第2次被提名，隨著美國西岸野火狂燒和北極氣溫上升，讓人們「毫不懷疑」全球暖化問題。他說，「沒有人比她更能讓世界關注氣候變化。」

    斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）表示，「環境破壞與我們日益嚴重的流行病之間有所關聯，我想知道諾貝爾和平獎委員會是否想強調這一點。」他說，如果委員會想強調這個趨勢，「那桑伯格顯然有引誘力」。

    去年博彩公司和平獎得主最受歡迎的押注對象就是桑柏格，儘管許多人抱持懷疑，尤其是她的年齡偏低，但她獲得第2次提名可增加她獲獎的機會。

    針對今年得主，愛爾蘭博彩公司派迪鮑爾（Paddy Power）最受歡迎的押注對象是世界衛生組織（WHO），其次是桑柏格，然後是紐西蘭總理艾爾登（Jacinda Ardern）。其他已知的候選人還有「香港人」、北約組織、維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）等。

    報導指出，目前尚不清楚美國總統川普是否被提名角逐今年的獎項，但在挪威議員以他促進以色列和阿拉伯聯合大公國建交提名他後，川普明年仍有機會。但斯文和史密斯都認為川普不太可能獲獎，特別是因他破壞諾貝爾委員會重視的限制核武國際條約。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    促成科索沃、塞爾維亞和解 川普又被提名諾貝爾和平獎
    2020/09/12 21:07

    促成科索沃、塞爾維亞和解 川普又被提名諾貝爾和平獎
    獲諾貝爾和平獎提名 川普連發推文爽喊「謝謝」
    2020/09/10 05:54

    獲諾貝爾和平獎提名 川普連發推文爽喊「謝謝」

    中秋國慶連假接力APP查路況最即時
    促進以阿和平！川普獲提名諾貝爾和平獎
    2020/09/09 18:15

    促進以阿和平！川普獲提名諾貝爾和平獎

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    「巨精」封存琥珀1億年！ 科學家發現世上最古老精子
    2020/09/16 22:06

    「巨精」封存琥珀1億年！ 科學家發現世上最古老精子

    臉上「兩個大窟窿」！無眼貓樂活12年 一臉萌樣迅速爆紅
    2020/09/16 22:07

    臉上「兩個大窟窿」！無眼貓樂活12年 一臉萌樣迅速爆紅

    武漢肺炎》印度疫情失控 確診突破500萬例
    2020/09/16 22:10

    武漢肺炎》印度疫情失控 確診突破500萬例

    悚！少女夥男友「假訂餐真行搶」 開槍轟死外送員
    2020/09/17 00:07

    悚！少女夥男友「假訂餐真行搶」 開槍轟死外送員

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播