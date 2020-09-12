促成科索沃、塞爾維亞和解 川普又被提名諾貝爾和平獎

川普6月間準備搭乘空軍一號時，向媒體豎起大拇指。（美聯社檔案照）

2020/09/12 21:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕瑞典國會議員11日針對日前美國斡旋科索沃與塞爾維亞這兩個宿敵國家，達成經濟關係正常化協議，提名這3國政府角逐明年的諾貝爾和平獎。這是川普1週內第2次被提名此獎。

瑞典國會議員雅各布松（Magnus Jacobsson）推文說，他提名了這3國政府，「透過在白宮簽署的合作協議，共同致力和平與經濟發展。貿易與通訊是和平的重要基石」。

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塞爾維亞總統武契奇（Aleksander Vucic）與科索沃總理霍蒂（Avdullah Hoti）4日在白宮簽署協議，承諾採取一系列措施，使兩國經濟關係正常化，同時，塞爾維亞承諾把駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，人口以穆斯林居多數的科索沃與以猶太人為主的以色列互相承認。

科索沃原為塞爾維亞前身南斯拉夫一自治省，經歷內戰、聯合國接管，於2008年宣布獨立。獨立的科索沃獲得大多數西方國家承認，但是塞國不接受。另一方面，塞國正積極爭取加入歐盟，歐盟開出的先決條件包括與科索沃關係正常化。

川普政府的科塞會談特使、前駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）轉發雅各布松的推文，說川普「因為歷史性的科塞協議，被提名第2座諾貝爾和平獎」。

川普7日才被挪威國會的右翼民粹主義派議員帝布林—耶德（Christian Tybring-Gjedde）提名角逐和平獎，理由是促成阿拉伯聯合大公國與以色列和平協議，「開啟中東和平的可能」。

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