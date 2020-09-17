為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    納瓦尼並非機上茶水遭下毒 飯店瓶裝水驗出「諾維喬克」

    納瓦尼團隊今日在Instagram表示，桑德酒店的瓶裝水中驗出神經毒劑「諾維喬克」。（圖擷自納瓦尼Instagram影片）

    納瓦尼團隊今日在Instagram表示，桑德酒店的瓶裝水中驗出神經毒劑「諾維喬克」。（圖擷自納瓦尼Instagram影片）

    2020/09/17 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前疑遭下毒導致昏迷，反對派今（17）日在納瓦尼官方Instagram分享影片，透露納瓦尼搭機前所住飯店的瓶裝水中，驗出納瓦尼所中的神經毒劑「諾維喬克」。

    《路透》報導，納瓦尼上（8）月搭乘飛機時身體不適、昏厥送醫，外界原認為納瓦尼在機上的茶水遭投毒，反對派人士今（17）日表示，團隊在托木斯克（Tomsk）的桑德酒店（Xander Hotel）發現有異樣的瓶裝水，經檢驗後測出「諾維喬克」。

    據報導，當時納瓦尼和整個團隊都下榻在同間飯店內，團隊部分人員8月20日跟著納瓦尼飛往莫斯科，其餘人員仍在托木斯克。事件發生後，團隊人員帶著一名律師前往納瓦尼所住的房間搜證，並拍下影片。

    Instagram內文寫道，房間內所蒐集到的物件，被送往德國檢驗，包括影片中出現的寶特瓶，兩週後，德國的實驗室在其中一瓶水發現「諾維喬克」的痕跡。俄羅斯當局則表示，已進行調查前的確認，但仍需要進行更多醫學分析，才能對此案進行正式的刑事調查。

    在 Instagram 查看這則貼文

    Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

    Алексей Навальный（@navalny）分享的貼文 於 張貼

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    納瓦尼中毒案仍無解釋 英國：俄羅斯必須回答問題
    2020/09/17 11:56

    納瓦尼中毒案仍無解釋 英國：俄羅斯必須回答問題
    首次對外報平安！ 納瓦尼分享甦醒照「可以自主呼吸了」
    2020/09/15 20:20

    首次對外報平安！ 納瓦尼分享甦醒照「可以自主呼吸了」

    社會宅正面效益 為司法園區注入利多
    不打算流亡海外 普廷政敵納瓦尼：康復就會返回俄羅斯
    2020/09/15 15:57

    不打算流亡海外 普廷政敵納瓦尼：康復就會返回俄羅斯
    不需呼吸器 傳俄反對派領袖納瓦尼已能短暫下床走動
    2020/09/15 10:07

    不需呼吸器 傳俄反對派領袖納瓦尼已能短暫下床走動

    科技生技股長期看多
    國際今日熱門
    川普坦承曾想暗殺敘利亞總統阿薩德 被前防長馬提斯阻止
    2020/09/16 17:10

    川普坦承曾想暗殺敘利亞總統阿薩德 被前防長馬提斯阻止

    港劇暗藏「五一手勢」 導演傳被當替死鬼開除
    2020/09/16 18:37

    港劇暗藏「五一手勢」 導演傳被當替死鬼開除

    友台岸信夫將任日防衛相 中國先放話：避免與台灣往來
    2020/09/16 16:37

    友台岸信夫將任日防衛相 中國先放話：避免與台灣往來

    霸王龍化石「史丹」下月拍賣 價格上看2.3億
    2020/09/16 20:35

    霸王龍化石「史丹」下月拍賣 價格上看2.3億

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播