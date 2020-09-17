納瓦尼並非機上茶水遭下毒 飯店瓶裝水驗出「諾維喬克」
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前疑遭下毒導致昏迷，反對派今（17）日在納瓦尼官方Instagram分享影片，透露納瓦尼搭機前所住飯店的瓶裝水中，驗出納瓦尼所中的神經毒劑「諾維喬克」。
《路透》報導，納瓦尼上（8）月搭乘飛機時身體不適、昏厥送醫，外界原認為納瓦尼在機上的茶水遭投毒，反對派人士今（17）日表示，團隊在托木斯克（Tomsk）的桑德酒店（Xander Hotel）發現有異樣的瓶裝水，經檢驗後測出「諾維喬克」。
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據報導，當時納瓦尼和整個團隊都下榻在同間飯店內，團隊部分人員8月20日跟著納瓦尼飛往莫斯科，其餘人員仍在托木斯克。事件發生後，團隊人員帶著一名律師前往納瓦尼所住的房間搜證，並拍下影片。
Instagram內文寫道，房間內所蒐集到的物件，被送往德國檢驗，包括影片中出現的寶特瓶，兩週後，德國的實驗室在其中一瓶水發現「諾維喬克」的痕跡。俄羅斯當局則表示，已進行調查前的確認，但仍需要進行更多醫學分析，才能對此案進行正式的刑事調查。
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.