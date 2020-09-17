自民黨重要「對台窗口」青年局 首次起用女性局長牧島Karen

自民黨青年局新任局長牧島Karen。（圖擷取自牧島官網）

2020/09/17 15:37

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕日本自民黨今天發布第2波人事，長年被視為是自民黨重要「對台窗口」和「首相搖籃」的青年局局長，確定將由女性眾議員牧島Karen出任，她是青年局首位女性局長。牧島為神奈川縣選出，與首相菅義偉有地緣上的密切關係，由她出任青年局長也能看出菅義偉對台灣的重視。

現年43歲的牧島，父親牧島功以擔任小泉純也和小泉純一郎的秘書起家，後來先後當選橫須賀市議員、神奈川縣議員，1998年轉戰參院選舉落選，牧島Karen在2012年披上戰袍當選眾議員成功為父雪恥。

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牧島在美國喬治·華盛頓大學取得碩士學位後，返日在國際基督教大學拿到博士，主攻政治學，她在美留學時曾任NHK海外台的評論員，在華頓盛滯留時遭遇911事件。牧島返國後在大學教書，也經常上政論節目。2014年再度當選眾議員時，東京電視的選舉之夜節目介紹她擁獵師資格，還曾親手解體山豬，後來被冠上了「永田町的海蒂」的封號。

牧島本月初才以視訊參加台灣外交部國防安全研究院舉辦的「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」，和台灣與各國專家討論後疫情時代區域安全議題，對台灣議題極為關心。

青年局是自民黨內的組織，主要由45歲以下的年輕黨員構造，原則上國會議員、地方議員、上班族和學生都可參加，不過國會議員參加資格規定眾議員當選3次以下、參議員則為當選2次以下。

台日斷交後，青年局成為自民黨重要的對台窗口，蔣經國時代主要和國民黨的反共青年救國團交流，早期日本前首相海部俊樹曾以青年局長身分訪台，近期的安倍晉三首相在青年局長任內也曾訪台。最近自民黨總裁選舉時，日媒介紹候選岸田文雄的資歷時，也提到岸田在安倍之後接任青年局長，當時交接的時候，安倍跟岸田說，去台灣交流很需要酒量，岸田是日本政壇出了名的「酒豪」，到台灣一定很受歡迎。

現在日本檯面上被媒體認證過的友台人士，例如安倍晉三、日華議員懇談會會長古屋圭司、副總統賴清德的麻吉鈴木馨祐、文部科學相萩生田光一等人，均擔任過青年局長，在訪台過程中，被台灣的熱情擄獲。

2011年麻生太郎還曾召集歷任青年局長組成訪台團，參加當年「中華民國建國100年」的國慶活動。

青年局也是自民黨的首相搖籃，至今已誕生了竹下登、宇野宗佑、海部俊樹、麻生太郎、安倍晉三等5名首相，還有為數眾多的閣員。

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