美西野火毒霧蔓延全國，太陽大部分的時間都被遮擋住，日出也成灰橘色。（法新社）

2020/09/16 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火持續延燒，大火燒毀460萬英畝土地，奪走35條人命，起自西海岸的野火所產生的煙霧甚至已蔓延整個國家，包含紐約和華盛頓特區，有當地居民拍下霧濛濛的天空與灰橘色的日出，引發關注。

根據《華盛頓人》報導，美國西海岸野火產生的煙霧已經蔓延整個國家，導致太陽大部分的時間都會被遮擋住，這場大火燒毀了美國460萬英畝土地，奪走35條人命，科學家認為野火起因於氣候變化，美國總統川普則將責任歸咎於缺乏森林管理。

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根據本報先前報導，美國太空總署（NASA）警告，野火造成的空氣汙染相當嚴重，草、木及建築物不完全燃燒後會釋放出大量有毒物質，這些化學物質與懸浮顆粒會隨著大氣推送至鄰近地區，並直接影響接觸者的健康狀況，可能造成口眼黏膜刺激、慢性心血管疾病及肺部疾病，甚至過早死亡。

美西野火毒霧蔓延全國，華府民眾拍攝到「煙燻色日出」。（圖擷取自推特@philliefan_99）

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