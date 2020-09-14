美國與南賽簽署備忘錄建軍事培訓中心 土國敦促美國重回中立

美國不僅取消針對賽普勒斯所祭出的長達33年的武器禁運令，昨天還與南賽簽署諒解備忘錄（MOU），宣布將在南賽建立軍事培訓中心。圖為美國國務卿龐皮歐（左）與南賽總統阿納斯塔西亞迪斯（右）。（路透）

2020/09/14 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕希臘與土耳其近期因東地中海的石油氣田問題導致雙邊關係急速惡化，而賽普勒斯共和國（南賽）更與希臘聯盟對抗土國，然而近期美國改變外交立場，不僅取消針對賽普勒斯所祭出的長達33年的武器禁運令，昨天（13日）還與南賽簽署諒解備忘錄（MOU），宣布將在南賽建立軍事培訓中心，並支持「全面解決方案」，促使南北賽普勒斯重新統一成一個「兩個區域、兩個族群」的聯邦國家；土耳其在今天（14日）譴責美國「此舉無助區域和平及穩定，還加劇了東地中海的緊張局勢」。

綜合外媒報導，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）9月12日前往南賽訪問時強調，美國對土耳其在東地中海的活動仍「相當關注」，更說「南賽是美國在東地中海的重要夥伴，我們致力加深雙方的外交關係」，而他昨天也與南賽外交部長簽署一份諒解備忘錄（MOU），龐皮歐指出，美國將在南賽建造一個美國資助的軍事培訓中心，且美國也將繼續支持「賽普勒斯全面解決方案」，支持賽普勒斯成為一個「兩個區域、兩個族群」的聯邦國家。

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而土耳其則對此表達不滿，並譴責美國此行為「無益於東地中海的局勢穩定」；土國外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）表示，建立軍事培訓中心的行為不僅加劇緊張情勢，還損害了解決賽普勒斯問題的進度，「而且龐皮歐還沒有訪問北賽的領導人」，敦促美國重新回到中立立場，「為真正解決賽普勒斯問題作出貢獻」。

賽普勒斯是位在地中海東部的島嶼，在1925年成為英國的殖民地，但由於島上分為希臘裔族群與土國族群，因此英國效法「印巴分治」的作法，分為北部的土裔區與南部的希裔區，但雙方的衝突仍持續不斷，後來1959年在聯合國的斡旋下促成解決賽普勒斯問題《蘇黎世協定》，在1960年正式宣布獨立；然而獨立後2族仍流血衝突不斷，希臘裔右翼軍人更在1974年發動政變，導致土耳其以此為藉口出兵，最終在北方成立「北賽普勒斯土耳其共和國」，從此南北分治至今。

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