土希局勢緊張 土國總統：東地中海議題考驗歐盟誠意

土耳其總統艾多根表示，東地中海爭議將考驗歐盟的誠意。（路透）

2020-09-07 11:48:11

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與希臘因為東地中海資源，近期關係緊張，歐盟與北約組織多次試圖調解，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）6日則表示，東地中海爭議將考驗歐盟的「誠意」，並呼籲歐盟立場公正。

綜合外媒報導，土耳其日前派遣研究船奧魯克雷斯（Oruc Reis）到具爭議的東地中海地區，導致當地緊張局勢升溫。土耳其總統辦公室引述多名歐洲政客在地區爭議上「挑釁的意見以及手段」，強調這行為無助於雙方解決問題。

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艾多根聲明表示，歐盟在東地中海表現的態度應考慮國際法和區域和平的觀點，並考驗歐盟的誠意。艾多根呼籲歐盟機構和成員國，採取負責任的態度，在所有區域問題保持公正、客觀。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）4日表示，歐盟各國領袖將在本月24、25兩日召開會議，以緩和東地中海的緊張局勢。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則預計在即將舉行的會議上，對土耳其提出制裁。

艾多根強調，解決土希兩國爭端的唯一方法是透過對話和談判達成資源共享的雙贏協議。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）則表示，土耳其停止挑釁後，希臘才會與土國進行談判以解決爭端。

根據土耳其國防部6日表示，土耳其的能源探勘船仍持續在東地中海進行既定任務，並強調在此地區，不允許有違法或霸凌的行為。

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