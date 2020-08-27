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    德國斡旋「被塑膠」？ 希臘、土耳其軍演互嗆

    雖然歐盟站在挺希臘的立場，不過目前德國外交部長馬斯（見圖）正在兩方斡旋，希望至少降低現下的緊張情緒，然而雙方的緊張情勢卻不減反升。（美聯社）

    雖然歐盟站在挺希臘的立場，不過目前德國外交部長馬斯（見圖）正在兩方斡旋，希望至少降低現下的緊張情緒，然而雙方的緊張情勢卻不減反升。（美聯社）

    2020-08-27 22:59:33

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與希臘關於東地中海的石油氣爭端，至今緊張情勢仍居高不下，土國雖然表示願意與希臘重啟談判，但強調關於石油氣的問題「寸海不讓」，而歐盟則站在挺希臘一方，但目前德國外交部長馬斯（Heiko Maas）正在兩方斡旋，希望降低現下的緊張情勢；然而義大利、法國、希臘以及賽普勒斯為震懾土國，宣布從昨天（26日）起到28日展開3天聯合軍演，土國也不甘示弱回嗆，9月1日起實彈軍事演習，逼得德國只能趕緊呼籲雙方冷靜。

    綜合外媒報導，德國外交部長馬斯努力在希土兩國斡旋，試圖降低緊張情緒之際，雖然土耳其同意與希臘在「不設任何前提下」重回談判桌，但也強調針對石油氣田的問題「絕不讓步」，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）今天（27日）更強硬表態，土耳其會在地中海、愛琴海以及黑海行使「應有的權利」，有決心以「政治、經濟以及軍事方面各種手段來捍衛」；馬斯與希臘外交部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）會面時指出，德國與整個歐盟都團結支持希臘，「但現在東地中海的情勢就像在玩火，不論多小的火花都可能會引爆」。

    而希臘不僅連日來進行多次軍演，也在24日與美軍在克里特島南部海域軍事演習，希臘更與義大利、法國及賽普勒斯宣布，26日起在東地中海舉行為期3天的聯合海空軍演，希臘國防部在一份聲明表示，4國作為4方合作計畫的一部分，共同在東地中海聯合軍演；土國政府也不甘示弱，不僅猛烈譴責希臘等4國的聯合演習，也決定9月1日、2日間在賽普勒斯島對岸的地中海南部舉行實彈軍事演習。

    德國外長馬斯強調，當前局勢仍非常危險，但你們都可以為緩和緊張情勢做出貢獻，「就是雙方都必須停止在東地中海的軍事演習，然後坐下來談」，藉此創造外交談判的空間，「不然大家都不坐下來，任憑軍艦在地中海對峙，那該怎麼辦？」而歐盟外長非正式會談在今明兩天舉行前夕，預料希臘會在會上呼籲歐盟對土國進行制裁。

    希臘連日來進行多次軍演，24日與美軍在克里特島南部海域軍事演習，希臘更與義大利、法國及賽普勒斯宣布，26日起在東地中海舉行3天聯合海空軍演。圖為希臘軍艦編隊航行演習。（美聯社）

    希臘連日來進行多次軍演，24日與美軍在克里特島南部海域軍事演習，希臘更與義大利、法國及賽普勒斯宣布，26日起在東地中海舉行3天聯合海空軍演。圖為希臘軍艦編隊航行演習。（美聯社）

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