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    網路遊戲輸了真人PK 印度11歲男孩殺害9歲女童

    印度11歲男孩和鄰居9歲女童，在疫情封鎖期間相約玩網路遊戲打發時間，孰料男孩屢次輸給女童後懷恨在心，竟用石頭活生生將對方打死。印度警察封鎖線示意圖。（歐新社）

    印度11歲男孩和鄰居9歲女童，在疫情封鎖期間相約玩網路遊戲打發時間，孰料男孩屢次輸給女童後懷恨在心，竟用石頭活生生將對方打死。印度警察封鎖線示意圖。（歐新社）

    2020/09/14 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕印度因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情實施封鎖措施，中央邦印多爾郊區拉蘇迪亞（Lasudia）有個11歲男孩和鄰居9歲女童，在封鎖期間相約玩網路遊戲打發時間，孰料男孩屢次輸給女童後懷恨在心，竟用石頭活生生將對方打死。

    《印度時報》報導，警方透露，兩人所玩的網路遊戲，必須要在島嶼上互相殘殺才能存活下去，男孩本月7日不斷被女童擊敗後當場暴怒，把她約出來並帶到附近的田野裡，一連拿起3塊石頭毆打女童的頭部和臉龐。

    在女童倒地不起後，男孩跑回家並把自己鎖在廁所內，直到當天下午女童的家人才發現她失蹤了，到處尋找時附近的民眾透露有看到女童和一名男孩走到田野裡，家屬趕去後女童已成冰冷的遺體。

    警方到場調查時，男孩的家屬也慌張地說男孩失蹤了，原先警察對此不以為意，但最後男孩被發現把自己鎖在廁所裡好幾個小時，現場警員這才感到狀況不對勁，懷疑男孩就是殺人兇手。

    警方在廁所外好言相勸，終於讓男孩開門出來，經過一番交談後，他開始敘述自己打死女童的過程，讓現場的警察都震驚不已。原來，女童除了在網遊擊敗男孩之後嘲笑他，還殺死了男孩的寵物鼠，新仇舊恨之下才讓男孩暴怒動手。

    印度警方表示，由於目前連上課都用網路遠距離授課了，孩子們無疑有更多機會接觸到網路遊戲，父母要多加注意他們玩的遊戲類型，免得小孩變得更具有攻擊性。

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